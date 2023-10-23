Три растения, которые лучше не держать дома: высасывают энергию из хозяина

Комнатные растения могут приносить пользу, освежать воздух и улучшать микроклимат в вашем помещении. Однако важно помнить, что некоторые растения могут оказать негативное влияние на энергетику.

Об этом пишет Ukr.media.

Плющ

Один из таких примеров – плющ. Некоторые виды плюща обладают потенциально токсичными свойствами, которые могут быть вредными для здоровья людей и животных. Более того, верят, что плющ может вызывать проблемы в личной жизни и взаимоотношениях в семье, и поэтому его часто называют "мужчиногоном".

Папоротник

Еще одним растением, которое может влиять на вашу энергию, является папоротник. Он буквально высасывает большое количество энергии из окружающей среды, что может привести к ощутимой усталости и слабости.

Дифенбахия

Другим "энергетическим вампиром" есть дифенбахия. Это растение нуждается в постоянном питании энергией и может "впитывать" как положительную, так и отрицательную энергию из помещения. Поэтому важно с осторожностью размещать его в вашем доме.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

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