Три совета, как помыть сильно загрязненные окна без разводов

Как помыть окна без разводов – что добавить в воду, чтобы не было разводов

Сильно загрязненные окна можно легко и быстро промыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами, чтобы получить блестящие окна.

Как пишет Sante Plus, некоторые универсальные чистящие средства оставляют осадок в виде разводов. Поэтому часто вы получаете не чистое окно, а полосатое.

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Большинство следов на окнах остаются от бумажных полотенец или тряпок, которыми их мыли. Поэтому лучше используйте салфетки из микрофибры для уборки дома. Также они отлично подходят для мытья окон от пыли и грязи.

После замачивания в воде салфетки из микрофибры легко удаляют грязь из окон. Что делать дальше, чтобы избавиться от засохших водяных знаков?

Сразу после мытья окон их следует прополоскать. Затем можно использовать другую ткань из микрофибры, чтобы их высушить.

Есть еще одна хитрость, которую вы можете применить, чтобы заставить окна вашего дома сиять. Вам нужен только один продукт, доступный в большинстве супермаркетов. Это бумажный кофейный фильтр.

Почистив окна своего дома, возьмите фильтр кофе, порвите так, чтобы можно было разложить его по всей поверхности, и протрите им окна. Опытные хозяйки опробовали этот прием и подтвердили, что мелкие ворсинки не оставляют следов на окнах.

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Как помыть сильно загрязненные окна

Вот несколько шагов, которые вы можете сделать, чтобы вымыть грязные окна:

Шаг 1. Пройдитесь окном сухой, обеспыленной тканью из микрофибры.

Шаг 2. Если шаг 1 у вас не работает, необходимо будет использовать чистящий раствор. Мы рекомендуем раствор для мытья посуды.

Шаг 3. Нанесите раствор на небольшой участок, начиная с нижней части окна и двигаясь вверх во избежание капель. Обязательно работайте быстро, но очищайте тщательно и достаточно, чтобы не оставлять следов. Часто полезно использовать специальное оборудование для мытья окон, например швабру.

Шаг 4. Протрите края окна сверху вниз новой или чистой тканью без пыли.

Напомним, что накопление влаги, плохая вентиляция, проблемы с инфильтрацией и другие факторы приводят к образованию плесени на стенах. Плесень необходимо устранять, чтобы не было проблем со здоровьем.

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