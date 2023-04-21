Три способа использовать зубную пасту не по назначению, но с пользой: неожиданные лайфхаки

UAportal подготовил статью об необычных способах использования зубной пасты, которые выходят за рамки стандартной процедуры чистки зубов. Зубная паста имеет множество практических применений, которые могут помочь упростить и улучшить повседневные задачи.

Удаление пятен с одежды

Зубная паста – отличное средство для удаления пятен с одежды. Нанесите зубную пасту непосредственно на пятно, затем используйте мокрую ткань, чтобы втереть пасту в одежду. Оставьте зубную пасту на несколько минут, затем смойте водой.

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Повторяйте процесс до тех пор, пока пятно не исчезнет. Зубная паста может удалить различные пятна, включая пятна от кофе, чая и вина.

Зубная паста также может помочь удалить потертости с кожаной обуви. Нанесите небольшое количество зубной пасты на место потертости и аккуратно потрите мягкой тканью. Вытрите зубную пасту влажной тканью и дайте обуви высохнуть.

Чистите предметы домашнего обихода

Зубная паста может быть эффективным средством для чистки многих предметов домашнего обихода. Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань и используйте ее для чистки столового серебра, ювелирных изделий и даже клавиш пианино. Абразивная текстура зубной пасты поможет удалить грязь и налет с этих поверхностей.

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Зубная паста также может помочь в уборке ванной комнаты. Нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную губку и используйте ее для чистки раковины, ванны и унитаза. Мятно-свежий аромат зубной пасты сделает вашу ванную комнату чистой и свежей.

Успокаивайте укусы насекомых

Зубная паста также может помочь снять раздражение и зуд от укусов насекомых. Нанесите небольшое количество зубной пасты на пораженный участок и оставьте на несколько минут. Охлаждающий эффект пасты поможет уменьшить отек и зуд.

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