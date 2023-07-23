Три способа, как вывести плесень и пылевых клещей из книг

Как вывести плесень из книги - как почистить книгу и как высушить мокрую книгу, чтобы не образовалась плесень

Книги собирают много пыли и повреждаются, особенно, если они не хранятся должным образом. Однако им можно подарить "второе дыхание".

Со временем в книгах желтеют страницы, портят насекомые и плесень. Но издание Sante Plus поделилось интересными способами, как избавиться от этой проблемы.

Читайте также: Нужно только два ингредиента, чтобы очистить краны от накипи.

В одном эпизоде культового сериала "Друзья" показали забавную сцену – Джои, напуганный книгой "Сияние", положил ее в морозилку. Этот простой трюк может спасти ваши книги, которые собирают много пыли.

По словам продавца книг, опрошенного сайтом Well & Good, старые книги следует хранить в морозильной камере, а не на полках библиотеки. Это может быть необычным, но это проверенный метод.

Итак, как его применить? Если у вас действительно повреждена книга, уложите ее в герметичный пакет и заморозьте на ночь. На самом деле, низкие температуры избавят не только от вредителей, но и от плесени, пылевых клещей, которые собрались на страницах книги. На следующий день, вынув ее, подождите, прежде чем осторожно открыть пакеты. Вы увидите, как книга снова "дышит".

Читайте также: Четыре способа, чтобы очистить силиконовые формы, не повредив их

Существуют другие способы уберечь вашу библиотеку. Следовательно, важно понимать, что подержанные книги и те, которые вы держите в подвале, на складах или в гараже, наиболее склонны к привлечению плесени, грибков и бактерий. Если вы цените эти драгоценные романы, нужно периодически их дезинфицировать. И есть очень простые методы:

Сначала необходимо протереть книгу чистой салфеткой из микрофибры, отталкивающей пыль. Затем положите книгу в пакет, посыпьте пищевой содой и несколькими каплями эфирного масла чайного дерева. Через 10 дней нужно все хорошо стряхнуть и снять книгу. Используя щетку, удалите остатки пищевой соды. Вот и все, ваша книга должна быть полностью очищена от грязи или плесени.

Избавиться от нежелательных насекомых, которые портят ваши книги, можно благодаря эфирным маслам, таким как лемонграсс, мята или лаванда. Уже известно, что эти растения, естественно, отпугивают все виды вредных насекомых.

Заметим, что после установки на место не забывайте время от времени протирать книги чистой тканью из микрофибры.

Читайте также: Четыре способа, чтобы очистить силиконовые формы, не повредив их

Еще одной проблемой является намокание книг. Однако не стоит расстраиваться, ведь мокрые книги можно легко спасти.

Во-первых, сразу поставьте книгу в сухое место. Промокните обложку книги и страницы насухо бумажными полотенцами, положив книгу на устойчивую поверхность. Но прежде всего не протирайте их, потому что волокна настолько мягкие и хрупкие, что они могут порваться мгновенно. Затем поставьте книгу вертикально с разложенными страницами и дайте ей высохнуть воздух в течение нескольких дней. В идеале держите книгу в хорошо освещенном и проветриваемом помещении. Это также предотвращает образование плесени на переплете и на страницах.

Напомним, что накопление влаги, плохая вентиляция, проблемы с инфильтрацией и другие факторы приводят к образованию плесени на стенах. Плесень необходимо устранять, чтобы не было проблем со здоровьем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!