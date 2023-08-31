Три способа охладить квартиру, не потратив ни одной гривны

В жаркую погоду охлаждение дома крайне необходимо для улучшения производительности и качества жизни. Существует много уловок, которые позволяют сохранить в доме прохладу, не прибегая к использованию кондиционеров и систем охлаждения.

Издание Sante Plus предложило открыть несколько полезных и экономических идей. Самое главное – вы не потратите ни одной гривны.

Как охладить дом, если у вас нет кондиционера или вентилятора

Революционный метод освежить дом, не тратя денег

Кондиционер оказывает значительное влияние как на окружающую среду, так и на наши счета за коммунальные услуги. Ко всему прочему, еще и дорогостоящая сама установка и его покупка.

С помощью серии небольших эффективных жестов вы можете освежить свой дом. Сначала рекомендуется создать теневые зоны с помощью растений или занавесей. Откройте ставни наружу, чтобы солнечные лучи не попадали в ваши комнаты. Аккуратно намочите шторы, закрывающие большие окна, чтобы воздух охладел.

Всю ночь открывайте окна, чтобы в комнате не оставалось тепло.

Есть некоторые правила поведения и небольшие меры предосторожности, которые вы можете принять, чтобы избежать дальнейшего повышения температуры в помещении:

Используйте наволочки и простыни из шелка, хлопка и других дышащих материалов. Эти мелочи могут удержать температуру внутри дома примерно на 2 или 3 градуса Цельсия. Влажные тряпки создают испарительное охлаждение и помогают охладить квартиру. Повесьте влажное хлопковое полотенце или простыню прямо перед окном. Влага из ткани выделяется в окружающий воздух и охлаждает комнату. Вы также можете принять приятный холодный душ. Это мгновенно освежит вас.

Ранее мы рассказали о нескольких проверенных лайфхаках, которые помогут охладить комнату в жару без использования кондиционера.

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