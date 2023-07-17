Три способа снять застрявшее на пальце кольцо без особых усилий

Как снять кольцо с пальца с помощью нити – три способа снять обручальное кольцо с отечного пальца

Каждый может оказаться в ситуации, когда кольцо застряло на пальце. Исправить это помогут несколько простых и безопасных приёмов.

Иногда палец опухает из-за манипуляций с кольцом, поэтому процесс сопровождается болью. Тогда вам следует обратиться к специалистам, пишет Sante Plus.

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Слишком тугое кольцо на пальце может быстро вызвать отек. Иногда задержка воды или тепла может привести к серьезной закупорке. Так же в долгосрочной перспективе, когда палец слишком сжат, он может наконец опухнуть, особенно если вы почти никогда не снимаете кольцо. Поэтому не разрешайте ситуации затягиваться, чтобы не усугубить ситуацию. Существуют способы, которые помогут избавиться от кольца без особых усилий.

1. Для начала нужно снизить отек. Приложите лед к кольцу и пальцу. Затем поднимите руку над головой на 5-10 минут. Холод приводит к сужению кровеносных сосудов, что может уменьшить припухлость. Приподнятая рука позволит уменьшить кровоток до пальца. Одной этой стратегии может быть достаточно для уменьшения видимого отека и обеспечения безопасного удаления кольца.

2. Мыльная вода или маслянистое вещество. Конечно, смазка сжатого участка – очень распространенный способ снятия украшения. Используйте смазку, чтобы попытаться снять кольцо: мыльная вода, лосьон, масло, кондиционер или даже чистящее средство могут облегчить снятие кольца. Не беспокойтесь, ни одно из этих веществ не прилипнет к кольцу и не повредит ему.

3. Попробуйте зубную нить. Возможно, вы этого не знали, но обычная зубная нить тоже может помочь. Продвиньте ее под застрявшее кольцо так, чтобы большая ее часть была направлена к кончику пальца.

Вы можете использовать иглу, чтобы продернуть нить под кольцо или очень тонкие плоскогубцы. Начиная с верхней части кольца несколько раз плотно оберните нить вокруг пальца, чтобы сжать. Продолжайте это делать, пока не дойдете до сустава. С концом под кольцом начните распутывать нить, потянув ее к кончику пальца. Это позволит кольцу скользить суставом и сняться.

Этот способ также работает с веревкой или тонкой резинкой.

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Заметим, что застрявшее на пальце кольцо может нанести большой вред. Травматическое повреждение, такое как перелом кости или любая травма кисти (или предплечья), может вызвать отек и привести к тому, что кольцо застрянет в пальце. Даже если боль терпима, не игнорируйте ситуацию.

Если вы не удалите кольцо быстро, это может привести к осложнениям, а побочные эффекты могут быть более серьезными. К ним относятся потеря чувствительности, плохое кровообращение, потенциальное повреждение сухожилий, необратимое повреждение тканей и даже вынужденная ампутация (в худшем случае).

Если ваш палец покраснел, сильно опух и чувство слишком болезненно, то лучше, чтобы ваше состояние оценил медицинский работник, прежде чем даже пытаться использовать предложенные нами методы.

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