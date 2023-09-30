Три вещи, которые нельзя делать, чтобы не потерять удачу
Удачу можно прогнать из своей жизни, если делать некоторые вещи, которые могут навредить. Следует вовремя избавиться от этих привычек, чтобы обеспечить положительную энергетику и благополучие.
1. Нельзя отдавать свою старую одежду, которая невыстирана, хлеб, соль, украшения. Так как вы можете отдать и свое счастье и здоровье другим людям.
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2. Удачу от вас отвлекают ваши же мысли, в частности делить мир только на черное и белое. В жизни могут случаться печальные и хорошие события, но помните, что даже после самой черной ночи придет светлый день. Также не следует драматизировать события.
3. Постоянно проявлять эгоизм и быть неблагодарным. Такими действиями вы будете отталкивать удачу от себя. Не забывайте о простой благодарности.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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