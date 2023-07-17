Три знака зодиака часто жертвуют собой в отношениях: это делает их несчастными

Быть рядом друг с другом, поддерживать и помогать – вполне нормально в отношениях. Однако некоторые знаки зодиака переходят черту и забывают, что у них тоже есть потребности. Они жертвуют всем ради своего партнера, что в конце концов делает их самих несчастливыми. По словам астрологов, речь идет о Раках, Рыбах и Козерогах.

Рак

Раки считаются самыми заботливыми из всех знаков зодиака. Они очень боятся быть брошенными. Их главный девиз по жизни: "Лучше плохие отношения, чем вообще никаких". Поэтому они жертвуют собой, отодвигают собственные интересы на второй план, только чтобы партнер был доволен. Но в итоге они сами страдают от этого.

Рыбы

Рыбы чуткие, чувствительные и понимающие, они сделают все для людей, которых они любят. Но к сожалению, часто не замечают, что их используют – или не хотят этого видеть. Вместо того, чтобы признать, что это не их человек, они стараются его удержать. Рыбы жертвуют всем, лишь бы сохранить призрачную картинку, но остаются с разбитым сердцем.

Козерог

Верные, практичные и терпеливые Козероги верят, что если они вступают в отношения, это должно длиться всю жизнь. Это конечно романтично, но не всегда реально. Уроженцы знака готовы ради партнера отказаться от многого – и делают это добровольно. Однако через некоторое время Козероги поймут, что потеряли людей, которые были и действительно дороги, ради иллюзии любви.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.