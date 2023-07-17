Три знаки зодіаку часто жертвують собою у стосунках: це робить їх нещасними

Бути поряд один з одним, підтримувати та допомагати – цілком нормально у стосунках. Однак деякі знаки зодіаку переходять межу і забувають, що вони теж мають потреби. Вони жертвують усім заради свого партнера, що врешті-решт робить їх нещасливими. За словами астрологів, йдеться про Раків, Риб та Козерогів.

Рак

Раки вважаються найдбайливішими з усіх знаків зодіаку. Вони дуже бояться бути покинутими. Їхній головний девіз у житті: "Краще погані стосунки, ніж взагалі ніяких". Тому вони жертвують собою, відсувають власні інтереси на другий план, аби лише партнер був задоволений. Але в результаті вони самі страждають від цього.

Риби

Риби чуйні, чутливі та розуміючі, вони зроблять все для людей, яких вони люблять. Але, на жаль, часто не помічають, що їх використовують – чи не хочуть цього бачити. Замість того, щоб визнати, що це не їхня людина, вони намагаються її утримати. Риби жертвують усім, аби зберегти примарну картинку, але залишаються з розбитим серцем.

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Козеріг

Вірні, практичні та терплячі Козероги вірять, що якщо вони вступають у стосунки, це має тривати все життя. Це, звичайно, романтично, але не завжди реально. Уродженці знаку готові заради партнера відмовитися багато від чого – і роблять це добровільно. Однак через деякий час Козероги зрозуміють, що втратили людей, які були й справді дорогі, заради ілюзії кохання.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.