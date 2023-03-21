Три знака зодиака очень скоро исполнят свои мечты

Плутон в Водолее и Меркурий в Овне будут способствовать всему, что делают три счастливчика. Эти астрологические знаки будут благосклонны в личной и профессиональной жизни.

23 марта планета Плутон впервые с 2008 года покинет знак Козерога, чтобы поселиться в знаке Водолея. По словам астрологов, планета трансформации принесет изменения в жизнь трех знаков зодиака.

Телец

Звезды советуют этому знаку решиться, ведь ему давно пора испытать успех и добиться высот. Благодаря решительности и настойчивости он сможет постучаться в забытую дверь и попробовать новые планы, которые на этот раз сработают для него. Молодая Луна в Овне 21 марта позволит Тельцам начать заново профессиональную жизнь.

Он сможет работать над новыми увлекательными проектами и достичь профессионального развития, к которому стремился. Уроженец этого знака сможет найти любовь и выйти из целибата. Транзит Венеры откроет Тельцу путь к новым романтическим встречам.

Лев

Лев сможет превзойти самого себя в течение следующих нескольких дней и реализовать мечты. Новое начало начинается с Новолуния в Овне. Уроженец этого знака может попробовать новый профессиональный опыт, который позволит ему отличиться на работе и заставит людей говорить о нем много.

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Лев также получит удачу в любовной жизни. Венера поставит на пути человека, который наполнит сердце любовью. Эта неожиданная встреча позволит Льву пережить прекрасную историю любви.

Дева

Уроженец этого знака в течение нескольких дней сосредоточится на партнерских и профессиональных отношениях. Звезды советуют Девам заводить новые связи, ведь именно это принесет новый толчок карьере. Этот знак сможет доверять интуиции, чтобы закрепить верные партнерские отношения, которые помогут в профессиональном подъеме.

Венера в Тельце позволит Деве пережить новый опыт, о котором она всегда мечтала: сочетать приятное с полезным и ездить в командировку. Этот знак сможет расслабиться и насладиться маленькими радостями жизни, не пренебрегая работой. Планета любви будет щедрой к Деве и позволит ей встретить настоящую любовь.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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