Три знака зодиака принимают все близко к сердцу: они запомнят каждое плохое слово

Некоторые люди чрезвычайно чувствительны к поведению других – малейшая критика способна их сильно ранить и выбить их из колеи на длительное время. Они принимают все близко к сердцу, запоминая каждое плохое слово.

По словам астрологов, наиболее восприимчивы к чужому мнению три знака зодиака – Рак, Скорпион и Рыбы. Им нужна поддержка близких, чтобы справиться с эмоциями, особенно, когда в жизни все идет не так, как планировалось.

Рак

Раки очень болезненно воспринимают любые слова в свой адрес – они будут помнить сказанное даже спустя годы. Более того, уроженцы знака постараются скрыть, что стало настоящей причиной обиды, и начнут избегать человека, который задел их чувства. Они слишком преувеличивают события и способны превратить любую мелочь в драму.

Скорпион

Скорпион кажется сильным знаком, но он остро нуждается в одобрении окружающих. Когда уроженцы знака долгое время чувствуют, что их не понимают и не ценят, начинают анализировать каждый свой шаг. Резкие слова и критика лишают их уверенности в себе и не дают перестать думать о том, что сделано не так. Скорпион принимает все близко к сердцу и помнит тех, кто отвернулся от него.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно чувствительны к чужому мнению. Они склонны быть самыми недоверчивыми, подозрительными и осторожными в контактах. Уроженцы знака принимают неудачи, конфликты и критику близко к сердцу и склонны считать себя жертвой. Рыбы могут играть на чувствах близких людей и часто неумолимы, хотя и не ищут мести.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.