Три знаки зодіаку приймають все близько до серця: вони запам'ятають кожне погане слово

Деякі люди надзвичайно чутливі до поведінки інших – найменша критика здатна їх сильно поранити та вибити з колії на тривалий час. Вони приймають все близько до серця, запам'ятовуючи кожне погане слово.

За словами астрологів, найбільш сприйнятливі до чужої думки три знаки зодіаку – Рак, Скорпіон та Риби. Їм потрібна підтримка близьких, щоб упоратися з емоціями, особливо коли в житті все йде не так, як планувалося.

Рак

Раки дуже болісно сприймають будь-які слова на свою адресу – вони пам'ятатимуть сказане навіть через роки. Більше того, уродженці знаку постараються приховати, що стало справжньою причиною образи, і почнуть уникати людини, яка зачепила їхні почуття. Вони надто перебільшують події і здатні перетворити будь-яку дрібницю на драму.

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Скорпіон

Скорпіон здається сильним знаком, але він гостро потребує схвалення оточуючих. Коли уродженці знаку довгий час відчувають, що їх не розуміють і не цінують, починають аналізувати кожен крок. Різкі слова та критика позбавляють їх впевненості в собі і не дають перестати думати про те, що зроблено не так. Скорпіон приймає все близько до серця та пам'ятає тих, хто відвернувся від нього.

Риби

Риби надзвичайно чутливі до чужої думки. Вони схильні бути недовірливими, підозрілими і обережними в контактах. Уродженці знаку приймають невдачі, конфлікти та критику близько до серця та схильні вважати себе жертвою. Риби можуть грати на почуттях близьких людей і часто невблаганні, хоч і не шукають помсти.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.