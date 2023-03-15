Три знака зодиака скоро начнут новый этап в жизни

Три знака зодиака начинают новую главу в своей жизни в течение следующих нескольких дней. Венера в Тельце и Меркурий в Овне помогают им покинуть прошлое и начать новую жизнь.

Они будут очень рады тому, что звезды подготовили для них в будущем. Астрологи назвали три знака, которым удастся избавиться от прошлого.

Телец

У него будет отличный шанс встретить свою вторую половинку и покончить с мучившими в прошлом безбрачием и одиночеством. Поскольку Венера управляет всеми формами любви, этот знак будет чувствовать себя любимым и лелеемым в семье или в окружении любимых и друзей. Телец известен своей верностью и преданностью, однодневные отношения его не интересуют.

Молодая Луна в Овне 21 марта станет идеальным временем для Тельцов, чтобы инвестировать в увлекательный проект и развиваться. Период знаменует собой новое начало в жизни. Этот знак поставит амбициозные и сложные новые профессиональные цели.

Дева

Дева научится больше отпускать в течение следующих нескольких дней. Перфекционистский характер этого знака заставляет его стараться все контролировать, но часто заканчивается его усталостью. В ближайшие дни Деве не стоит волноваться, потому что звезды благосклонны.

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С Венерой в Тельце Дева сменит свой взгляд на романтические отношения. Знак достигнет зрелости, и таким образом любовная жизнь будет развиваться. Меркурий в Овне позволит Деве быть смелее в личных и профессиональных отношениях. Она узнает, как выразить свои потребности и установить границы.

Лев

Венера позволит ему быть счастливым в любви. Эта планета наполнит сердце любовью и выставит на пути человека, отвечающего ожиданиям Льва. Уроженец этого знака будет продолжать получать благословения планеты любви и чувственности в течение марта. Это заставит его забыть о романтических разочарованиях прошлого.

На работе Лев начинает все заново, особенно в Новолуние в Овне. Этот амбициозный знак будет уверен в себе в течение этого месяца. Именно этот приток уверенности позволит двигаться вперед и решаться на новый профессиональный опыт.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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