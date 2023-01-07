Три знака зодиака способны на страшную месть: им лучше не переходить дорогу

Некоторые люди не умеют прощать обид и могут затаить злобу на долгие годы. Они отомстят своему обидчику, как только появится удачный момент, и совсем не будет жалеть об этом.

По словам астрологов, на страшную месть способны Скорпионы, Рыбы и Тельцы. Им лучше не переходить дорогу.

Скорпион

Уроженцы этого знака зодиака много работают, чтобы добиться успеха, при этом легко могут пойти по головам, не считая это чем-то плохим. Однако если кто-то им сделает замечания или заденет чувства, то станет врагом номер один. Скорпионы очень болезненно реагируют на критику и точно не забудут обидных слов в своей адрес. Они постараются ударить по обидчику как можно больнее, поэтому месть могут долго планировать.

Рыбы

Рыбы кажутся очень творческими и чуткими натурами, которые и муху не обидят, но это только отчасти правда. Уроженцы знака действительно очень тяжело переживают все сказанное им и долго обижаются. Но если будет подходящий момент, Рыбы будут пакостить обидчику. Могут организовать как подставу с деньгами, так и распускать крайне неприятные сплетни, чтобы подорвать авторитет.

Телец

Уроженцы этого знака зодиака не умеют прощать, да и в целом враждебно настроены по отношению к окружающему миру. Тельцы уверены, что все вокруг действительно хотят причинить им зло, поэтому с большим рвением и даже агрессией защищают свои границы. Уроженцы знака могут мстить всем, кого считают угрозой для себя, и пустят в ход все методы. Тельцы достаточно циничны и не жалеют о том, что причиняют боль другим.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.