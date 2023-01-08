Три знака зодиака ждет 'черная полоса' до конца января: они могут остаться без денег

Период до конца января 2023 года окажется непростым временем для трех уроженцев зодиакального круга – они столкнутся с рядом финансовых проблем, которые могут стать началом "черной полосы". Опасность будет поджидать там, где не рассчитывают.

По словам астрологов, в зоне риска Близнецы, Козероги и Рыбы. Им придется пересмотреть свой бюджет и ограничить траты.

Близнецы

Проблемы уроженцев этого знака зодиака будут связаны в основном с работой – может сорваться контракт, на который они возлагали большие надежды, или же руководство решит задержать зарплату. На бонусы и премии Близнецы также могут не рассчитывать, поэтому о больших тратах придется забыть. Стоит быть осторожными и с покупками – уроженцы знака могут стать жертвами мошенников, которые оставят их и без денег, и без товара.

Козерог

Козероги будут в списке главных неудачников января, они столкнутся с множеством трудностей, которые лишат их денег, накопленных на "черный день". Может сломаться бытовая техника или авто, на решение проблем понадобится крупная сумма денег. Также напомнят о себе старые проблемы со здоровьем, и хотя все не будет так плохо, на визиты к врачу и лекарства придется потратиться. Козерогам нужно набраться терпения, чтобы пережить это время.

Рыбы

Рыбы, которые отличаются своей добротой и щедростью, в январе почувствуют, что удача от них отвернулась. Финансовые трудности возникнут из-за проблем на работе, да и старые долги уроженцам знака не торопятся отдавать. Рыбы привыкли, что у них все получается легко, но в этом месяце все изначально пойдет не так: они могут потерять крупную сумму денег из-за ошибки в документах или козней конкурентов за спиной.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.