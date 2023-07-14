Три знака зодиака ждет сказочное везение в августе: начнется 'белая полоса'

Август 2023 года принесет хорошие новости трем уроженцам зодиакального круга – их ждут большие перемены, которые затронут все сферы жизни. Некоторые совершат карьерный рывок и увеличат доходы в разы, другие найдут настоящую любовь.

По словам астрологов, повезет Львам, Стрельцам и Девам. Уже первые недели августа покажут им, что такое настоящая "белая полоса", так что важно использовать все возможности.

Лев

Уроженцы этого знака зодиака получат очень выгодное деловое предложение – возможно, они решатся сменить работу или же начнут обучать других премудростям своей сферы. Львы будут полны сил и энтузиазма, чтобы покорить высоты, и это даст желаемый результат. Их ждет настоящий успех и новые перспективы.

Стрелец

Стрельцы в августе смогут осуществить давнюю мечту, связанную с путешествием. Кроме того, одинокие уроженцы знака встретят человека, который вскружит им голову практически с первого взгляда. Они будут очень счастливы и начнут смело строить планы на будущее.

Дева

Уроженцы этого знака в августе будут пожинать плоды своего труда – их ждет карьерный рост и увеличение доходов. Это позволит Девам совершить крупную покупку, возможно, речь идет о приобретении авто или собственного жилья. Также рожденных под этим знаком приятно порадует вторая половинка, устроив романтический отпуск.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.