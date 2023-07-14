Три знаки зодіаку чекає казкова удача в серпні: почнеться ''біла смуга''

Серпень 2023 року принесе хороші новини трьом уродженцям зодіакального кола – на них чекають великі зміни, які торкнуться всіх сфер життя. Деякі зроблять кар'єрний ривок і збільшать доходи в рази, інші знайдуть справжнє кохання.

За словами астрологів, пощастить Левам, Стрільцям та Дівам. Вже перші тижні серпня покажуть їм, що таке справжня "біла смуга", тож важливо використати всі можливості.

Лев

Уродженці цього знаку зодіаку отримають дуже вигідну ділову пропозицію – можливо, вони наважаться змінити роботу чи почнуть навчати інших премудростям своєї сфери. Леви будуть сповнені сил та ентузіазму, щоб підкорити висоти, і це дасть бажаний результат. На них чекає справжній успіх та нові перспективи.

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Стрілець

Стрільці у серпні зможуть здійснити давню мрію, пов'язану з подорожжю. Крім того, самотні уродженці знаку зустрінуть людину, яка закрутить їм голову практично з першого погляду. Вони будуть дуже щасливі та почнуть сміливо будувати плани на майбутнє.

Діва

Уродженці цього знаку в серпні пожинатимуть плоди своєї праці – на них чекає кар'єрне зростання та збільшення доходів. Це дозволить Дівам здійснити велику покупку, можливо, йдеться про придбання авто чи власного житла. Також народжених під цим знаком приємно порадує друга половинка, влаштувавши романтичну відпустку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.