Три знака зодиака ждут неприятности в новолуние 19 мая: это испортит им настроение

Новолуние 19 мая 2023 года принесет плохие новости трем уроженцам зодиакального круга. Неприятности, которые начнутся с самого утра, испортят настроение.

По словам астрологов, в зоне риска Водолеи, Козероги и Овны. Им нужно набраться терпения и не рисковать: вероятность неблагоприятного исхода очень велика.

Водолей

Уроженцам этого знака зодиака нельзя принимать поспешных решений – ошибка может очень дорого стоить. Водолеям грозит потеря денег, а на пути к желаемым целям все время будут возникать препятствия. Если не сдержать эмоций, то можно остаться без работы: конфликты с руководством в этот день могут обернуться большим скандалом и испорченной репутацией.

Козерог

Козерогам грозят финансовые проблемы – уроженцы знака могут остаться без премии, на которую очень рассчитывали, или же им задержат зарплату. Рожденным под этим знаком придется перейти к строгой экономии. Возникнут и конфликты с близкими – одно неверно сказанное слово может стать причиной ссоры, которая надолго испортит отношения.

Овен

Овнам не стоит планировать важных дел на 19 мая – особенно неблагоприятной будет первая половина дня. Уроженцы знака под влиянием новолуния склонны принимать желаемое за действительное. Из-за этого возникнут недоразумения, связанные с работой или бизнесом. Возможны и финансовые потери – Овны могут столкнуться с мошенничеством и обманом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.