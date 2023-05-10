Три знака зодиака ждут плохие новости: проблемы начнутся в середине мая

Май 2023 года будет непростым временем для трех уроженцев зодиакального круга. Пока другие будут наслаждаться прелестями весны, радуясь успехам, их ждут неудачи, ссоры и даже болезни.

Для этих людей последний месяц весны принесет плохие новости. Особенно осторожными должны быть Скорпионы, Тельцы и Раки.

Скорпион

Скорпионы пережили не лучший период в этом году, у них было много разочарований и болезненных ударов, о которых они не могут забыть до сих пор. Однако их снова подстерегают неприятности, которые затронут все сферы жизни. Стоит отказаться от крупных финансовых сделок – риск потери денег очень велик.

Во второй половине мая уроженцам знака нужно уделить особое внимание своему здоровью – больше отдыхать, правильно питаться, при необходимости посетить врачей. Могут обостриться старые болезни, повышен риск травматизма. Проблемы будут и в личной жизни – вероятны ссоры со второй половинкой.

Телец

Май будет сложным и для Тельцов – они не смогут выйти без потерь из всех трудностей. Уроженцы знака станут жертвами манипуляций, их чувствами будут играть люди, которым они верили и считали самыми близкими.

Проблемы в профессиональной сфере будут чуть ли не повседневными. Однако не стоит полностью посвящать себя работе – важно помнить о себе и своем свободном времени, а также следить за словами. Одна ссора может испортить отношения с близкими людьми.

Рак

В мае Раки будут чувствовать себя немного потерянными. Им не благоприятствует удача – на работе все начнет идти не так, коллеги устроят козни за спиной в самый неподходящий момент. Последний месяц весны будет для Раков временем падений, но это станет для них важным уроком.

Заденут проблемы и личную жизнь Раков – возможны конфликты со второй половинкой, которые способны даже привести к разрыву отношений. Будут плохие новости и от родственников – кто-то из близких попадет в беду и придется срочно оказывать помощь. Однако Ракам нельзя забывать о себе – в конце мая им грозят инфекционные заболевания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.