Трогательные кадры возвращения в Украину двоих детей, полтора года не видевших маму и 45 защитников из российского плена (фото, видео)

Украина в четверг, 6 июля, смогла вернуть из плена еще 45 воинов ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и гражданского сотрудника "Азовстали". Также, в Украину вернулись двое незаконно вывезенных в РФ детей 6 и 10 лет.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что речь идет о 6-летнем Ренате и 10-летней Варваре. Их удалось вернуть на родину при взаимодействии с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем. Малыш 1,5 года не видел маму – боевую медикиню, которая была освобождена из российского плена в октябре прошлого года.

Среди военнослужащих, которых удалось обменять, есть защитники Мариуполя и "Азовстали", военные из Донецкого (включая Бахмута), Запорожского и Харьковского направлений.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Глава Офиса Президента отметил, что среди пленных были два украинских офицера, 41 рядовой и сержант.

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"Каждый из них – герой... Мы не останавливаемся. Все украинцы должны быть дома. Будут", – написал Ермак.

В ГУР заявили, что благодаря работе Координационного штаба уволены 43 военнослужащих и двое гражданских. Представителей ВСУ – 28 (среди них терробороны – 10), Нацгвардии – 10, пограничников – 4, военных моряков – 1.

Россия, в свою очередь, сообщила, что вернула 45 окупантов.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Украине: попали в многоэтажку во Львове, 4 погибших и десяток раненых.

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