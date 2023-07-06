Зворушливі кадри повернення до України двох дітей, які півтора року не бачили маму та 45 захисників з російського полону (фото, відео)

Україна в четвер, 6 липня, змогла повернути з полону ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, та цивільного співробітника "Азовсталі". Також, до України повернулись двоє незаконно вивезених до рф дітей 6 та 10 років.

Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що мова йде про 6-річного Рената й 10-річну Варвару. Їх вдалась повернути на батьківщину при взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Малеча 1,5 року не бачила маму – бойову медикиню, яка була звільнена з з російського полону у жовтні минулого року.

Серед військовослужбовців, яких вдалося обміняти, є захисники Маріуполя й "Азовсталі", військові з Донецького (включно з Бахмутом), Запорізького та Харківського напрямків.

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Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Голова Офісу Президента зауважив, що серед полонених були двоє українських офіцерів, 41 рядовий і сержант.

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"Кожен із них – герой... Ми не зупиняємось. Усі українці мають бути вдома. Будуть", – написав Єрмак.

У ГУР заявили, що завдяки роботі Координаційного штабу звільнено 43 військовослужбовців та двох цивільних. Представників ЗСУ – 28 (серед них тероборони – 10), Нацгвардії – 10, прикордонників – 4, військових моряків – 1.

Росія, в свою чергу, повідомила, що повернула 45 окупантів.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Україні: влучили в багатоповерхівку у Львові, 4 загиблих і десяток поранених.

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