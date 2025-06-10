Цена американской мечты: сколько зарплат понадобится для покупки жилья в США
Покупка собственного жилья в США – цель, которая для одних выглядит достижимой, а для других остается сложной мечтой. Ключевыми факторами являются город проживания, уровень доходов и планы по покупке недвижимости.
В 2025 году ситуация на американском рынке жилья становится все сложнее для покупателей: цены постоянно растут, зарплаты повышаются медленнее, а период накопления средств существенно варьируется в зависимости от региона. Как долго жителям 10 крупнейших городов США придется откладывать средства на собственную квартиру – рассказывает 24 канал.
Стоимость жилья в США зависит от региона, уровня экономического развития города и спроса на недвижимость. В мегаполисах типа Нью-Йорка или Сан-Франциско цены за квадратный метр значительно превышают показатели в Чикаго или Далласе.
Хотя зарплаты в этих городах тоже выше, они не всегда компенсируют высокую цену недвижимости. Для анализа мы взяли среднюю стоимость квартир площадью 50 квадратных метров в пригородах и средние зарплаты после вычета налогов. Предположим, что ежемесячно человек откладывает 50% дохода – это амбициозный, но вполне реалистичный финансовый план для многих.
Читайте также: Непродаваемая недвижимость: какие типы жилья украинцы больше не хотят покупать в 2025 году
Жилая недвижимость в США: от мегаполисов до доступных регионов
Вот средняя стоимость квадратного метра жилья в 10 крупных городах Соединенных Штатов:
- Нью-Йорк – 12 887 долларов: самый дорогой город, где недвижимость является показателем статуса.
- Сан-Франциско – 9610 долларов: технологический центр с рекордными ценами.
- Лос-Анджелес – 6 792 доллара: город мечтаний, требующий значительных затрат.
- Вашингтон – 6150 долларов: престижные районы в столице США.
- Майами – 3902 доллара: популярный курорт с умеренными ценами на жилье.
- Денвер – 3 695 долларов: развивающийся рынок с более доступной недвижимостью.
- Миннеаполис – 2522 доллара: комфортный город со сравнительно низкими ценами.
- Чикаго – 2478 долларов: экономический центр с доступными жилищными предложениями.
- Филадельфия – 2371 доллар: исторический город с относительно дешевыми квартирами.
- Даллас – 2328 долларов: наиболее бюджетный вариант среди представленных городов.
Стоимость жилья площадью 50 квадратных метров варьируется от 116 400 долларов в Далласе до 644 350 долларов в Нью-Йорке.
Уровень доходов в США: разница между городами
Средний заработок после уплаты налогов значительно зависит от региона проживания. Вот актуальные показатели:
- Сан-Франциско – 7 230 долларов: самые высокие доходы благодаря развитой IT-индустрии.
- Вашингтон – 6 116 долларов: государственный сектор обеспечивает высокие зарплаты.
- Чикаго – 5234 доллара: стабильный доход в мощном промышленном центре.
- Нью-Йорк – 5 128 долларов: хорошие зарплаты, но расходы гораздо выше.
- Денвер – 5056 долларов: перспективный рынок труда с конкурентными доходами.
- Даллас – 4 732 доллара: более низкие расходы компенсируют несколько более скромные зарплаты.
- Миннеаполис – 4472 доллара: средний уровень доходов для стабильной жизни.
- Лос-Анджелес – 4439 долларов: творческая индустрия предлагает умеренные зарплаты.
- Филадельфия – 4 413 долларов: экономически сбалансированный город с достойным уровнем оплаты труда.
- Майами – 4254 доллара: туристическая направленность снижает общий уровень зарплат.
Читайте также: Престижные районы Мадрида с недорогим жильем, вкусной едой и шикарными достопримечательностями
Эти данные свидетельствуют, что даже в городах с высокими доходами, как Нью-Йорк или Сан-Франциско, покупка недвижимости остается сложной задачей из-за ее сверхвысокой стоимости.
Сколько времени понадобится, чтобы накопить квартиру?
Предположим, что человек ежемесячно откладывает 50% от своей зарплаты. При таких условиях для приобретения жилья площадью 50 квадратных метров необходимо:
- Нью-Йорк – 20 лет и 9 месяцев
- Лос-Анджелес – 12 лет и 8 месяцев
- Сан-Франциско – 11 лет и 1 месяц
- Вашингтон – 8 лет и 4 месяца
- Майами – 7 лет и 6 месяцев
- Денвер – 6 лет и 1 месяц
- Филадельфия – 4 года и 8 месяцев
- Миннеаполис – 4 года и 7 месяцев
- Чикаго – 4 года
- Даллас – 4 года и 1 месяц
Однако эти подсчеты достаточно условны, поскольку реальная ситуация зависит от ряда факторов:
- Колебания цен на недвижимость даже в пределах одного города
- Расходы на повседневную жизнь, которые могут снизить возможности для накопления
- Не все могут откладывать половину дохода, особенно в условиях высоких затрат
- Нестабильность рынка жилья, ведь цены могут значительно изменяться
Кроме того, для многих единственным вариантом остается ипотека, прибавляющая годы выплат и начисленные проценты, увеличивая общую стоимость жилья.
Факторы, определяющие возможность приобретения жилья
Собирать средства на квартиру в США – задача, которая зависит от нескольких ключевых факторов:
- Расположение. Стоимость недвижимости в Нью-Йорке или Сан-Франциско значительно превышает уровень доходов, тогда как в Чикаго или Далласе соотношение цен и зарплат более благоприятно.
- Уровень доходов и скопления. Откладывать половину зарплаты можно только при строгой экономии или дополнительных источниках прибыли.
- Жилищные программы и кредиты. Ипотека позволяет быстрее купить жилье, но требует стабильного заработка и первоначального взноса.
- Инфляция и ценовые колебания. Стоимость недвижимости в США растет быстрее, чем доходы, что может существенно увеличить время, необходимое для накопления.
Раньше мы рассказывали, сколько времени понадобится украинцу, чтобы заработать на жилье в Британии.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!