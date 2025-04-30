Цены на бензин резко изменились: что сейчас происходит на украинских АЗС

В течение выходных стоимость бензина А-95 существенно повысилась. В понедельник, 28 апреля, средняя цена на автозаправках составила 54,75 грн за литр, что на 35 копеек больше, чем в пятницу, 25 апреля.

Об этом сообщает издание delo.ua. В материале отмечается, что на текущей неделе (с 28 апреля по 4 мая) существенных колебаний цен на топливном рынке не предполагается.

Среди главных причин стабильности – отсутствие факторов, способствующих росту цен. В то же время операторы не спешат снижать тарифы, учитывая возможное подорожание нефти.

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Согласно прогнозам, украинский топливный рынок ориентируется на вероятное ослабление торгового конфликта между США и Китаем. Если такой сценарий реализуется, цена на нефть марки Brent может вырасти до 70 долларов за баррель. Это, в свою очередь, станет сигналом постепенного повышения цен на заправках.

Вероятно подорожание бензина: что прогнозируют эксперты

Специалисты предостерегают: в случае реализации вышеупомянутого сценария цена бензина может возрасти довольно существенно – повышение стоимости на 1 гривну за литр не исключается.

Актуальные цены на бензин А-95 в Украине по состоянию на 28 апреля

По информации Консалтинговой группы "А-95", в понедельник, 28 апреля, крупные автозаправочные сети установили цену на бензин А-95 в пределах 48,95-57,99 грн/литр.

Самая высокая стоимость топлива зафиксирована в следующих сетях:

WOG, OKKO, Рур групп – по 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые выгодные предложения среди операторов:

Авантаж 7 – 48,95 грн/л;

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50,00 грн/л.

Ранее мы говорили, что на АЗС в скором времени готовятся переписать цены на бензин.

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