Цены на эти ягоды побили семилетний рекорд
Цены на помидоры в Украине достигли семилетнего максимума. Четвертую неделю подряд фиксируется устойчивое удорожание этого продукта, что явилось результатом резкого сокращения предложения.
По данным аналитиков EastFruit и оптового рынка Шувар, основными причинами повышения цен являются уменьшение урожая из-за неблагоприятных погодных условий в июле и завершения сезона выращивания томатов в открытом грунте. Производство в тепличных хозяйствах также снизилось, что дополнительно усугубило дефицит на рынке.
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На данный момент, цены на помидоры колеблются от 40 до 55 грн за килограмм, что на 12% выше по сравнению с прошлой неделей. В августе цены были вдвое ниже, а на оптовом рынке Шувар салатный помидор сегодня стоит 45 грн/кг, тогда как в прошлом году в то же время цена составляла 25 грн/кг.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости томатов в ближайшие недели. Ожидается, что сокращение поставок местной продукции, вместе с растущим спросом на тепличные томаты, будет продолжать подталкивать цены вверх.
Таким образом, ситуация на рынке помидоров в Украине остается сложной и цены, вероятно, будут продолжать расти до конца сезона.
Эксперты рынка прогнозируют возможный дальнейший рост цен на огурцы из-за активного спроса и ограниченного предложения.
Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.
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