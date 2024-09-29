Цены на эти ягоды побили семилетний рекорд

Цены на помидоры в Украине достигли семилетнего максимума. Четвертую неделю подряд фиксируется устойчивое удорожание этого продукта, что явилось результатом резкого сокращения предложения.

По данным аналитиков EastFruit и оптового рынка Шувар, основными причинами повышения цен являются уменьшение урожая из-за неблагоприятных погодных условий в июле и завершения сезона выращивания томатов в открытом грунте. Производство в тепличных хозяйствах также снизилось, что дополнительно усугубило дефицит на рынке.

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Цена на помидоры в маркетах. Источник: index.minfin.com.ua Цена на помидоры в маркетах. Источник: index.minfin.com.ua

На данный момент, цены на помидоры колеблются от 40 до 55 грн за килограмм, что на 12% выше по сравнению с прошлой неделей. В августе цены были вдвое ниже, а на оптовом рынке Шувар салатный помидор сегодня стоит 45 грн/кг, тогда как в прошлом году в то же время цена составляла 25 грн/кг.

Цена на помидоры в Украине. Источник: pexels.com Цена на помидоры в Украине. Источник: pexels.com

Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости томатов в ближайшие недели. Ожидается, что сокращение поставок местной продукции, вместе с растущим спросом на тепличные томаты, будет продолжать подталкивать цены вверх.

Таким образом, ситуация на рынке помидоров в Украине остается сложной и цены, вероятно, будут продолжать расти до конца сезона.

Эксперты рынка прогнозируют возможный дальнейший рост цен на огурцы из-за активного спроса и ограниченного предложения.

Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.

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