Ціни на ці ягоди побили семирічний рекорд

Ціни на помідори в Україні досягли семирічного максимуму. Четвертий тиждень поспіль фіксується стійке подорожчання цього продукту, що стало результатом різкого скорочення пропозиції.

За даними аналітиків EastFruit та гуртового ринку "Шувар", основними причинами підвищення цін є зменшення врожаю через несприятливі погодні умови в липні та завершення сезону вирощування томатів у відкритому ґрунті. Виробництво у тепличних господарствах також знизилося, що додатково посилило дефіцит на ринку.

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Ціна на помідори в маркетах. Джерело: index.minfin.com.ua

Станом на зараз, ціни на помідори коливаються від 40 до 55 грн за кілограм, що на 12% вище порівняно з минулим тижнем. У серпні ціни були вдвічі нижчими, а на оптовому ринку "Шувар" салатний помідор сьогодні коштує 45 грн/кг, тоді як минулого року водночас ціна становила 25 грн/кг.

Ціна на помідори в Україні. Джерело: pexels.com

Експерти прогнозують подальше зростання вартості томатів у найближчі тижні. Очікується, що скорочення постачання місцевої продукції, разом зі зростаючим попитом на тепличні томати, буде продовжувати підштовхувати ціни вгору.

Таким чином, ситуація на ринку помідорів в Україні залишається складною, і ціни, ймовірно, продовжуватимуть рости до кінця сезону.

Експерти ринку прогнозують можливе подальше зростання цін на огірки через активний попит та обмежену пропозицію.

Нагадаємо, в Україні один з популярних продуктів здорожчав вже на 147%.

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