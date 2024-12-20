Цены на квартиры подскочили на 30%: где наблюдаются наибольшие скачки

В некоторых областных центрах наблюдается значительное повышение стоимости квартир. 2024 показал тенденцию к подорожанию жилья в Украине, в частности в центральных и западных регионах.

Это связано с частичным восстановлением экономики и расстоянием от зон активных боевых действий. Это указано в дайджесте от OLX Недвижимость.

Где цены на квартиры выросли больше всего

В этом году значительное удорожание наблюдалось на западе Украины. В то же время областные центры, постоянно подвергающиеся обстрелам россиян и находящиеся близко к линии фронта, показали противоположные результаты. Лидером по стоимости жилья является Киев, за ним следуют Львов и Ужгород. Этот тренд начался после 24 февраля 2022 и продолжается до сих пор.

Читайте также: Цены на кофе установили абсолютный рекорд: почему дорожает один из самых популярных продуктов

"Больше всего подорожали 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в Ровно. Также значительный рост цен наблюдался в Луцке и Житомире - от 7% до 29%. Это обусловлено относительной безопасностью этих регионов и спросом со стороны внутренне перемещенных лиц", – отмечено в исследовании.

Рейтинг городов по увеличению стоимости 1-комнатной квартиры в долларах в течение 2024 года выглядит так:

Луцк (+29%);

Ивано-Франковск (+29%);

Ровно (+19%);

Львов (+17%);

Винница (+16%);

Житомир (+11%).

В Киеве, Одессе, Хмельницком и Николаеве цены остались на уровне 2023 года. Значительное снижение наблюдалось в Херсоне (-21%), Запорожье (-16%), Харькове (-14%) и Днепре (-13%). Что касается двухкомнатных квартир, лидерами по темпам роста стали Ровно и Луцк с повышением стоимости на 22% и 20% соответственно.

Также ощутимое подорожание зафиксировано в Ужгороде (+17%), Ивано-Франковске (+13%), Виннице (+12%) и Житомире (+11%). В Киеве стоимость 2-комнатной квартиры осталась самой высокой в Украине, растя на 2% в год. Во Львове цена повысилась на 6%", – отметили исследователи.

Раньше мы рассказывали, на какие авто резко вырастет цена в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!