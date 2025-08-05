Цены на квартиры в Киеве летят вверх: где жилье стоит дороже всего

В столице Украины зафиксирован заметный рост цен на квартиры на вторичном рынке. За последние 12 месяцев средняя цена за квадратный метр повысилась на 6,73%, что составляет более 4 000 гривен.

Стоимость выросла с 59582 грн до 63592 грн за "квадрат", независимо от количества комнат в квартире. Об этом свидетельствуют данные платформы M2Bomber. Согласно их информации:

За последние полгода цена квадратного метра в Киеве увеличилась на 3,71%, что составляет более 2 200 грн.

За прошедший месяц рост составил 1,01%, или еще 633 грн.

Однако еще в начале мая темпы роста были значительно выше: годовое подорожание достигало 15,99%, за полгода – 16,82%, а за месяц – 5,84%. Это может свидетельствовать о начале формирования тенденции к понижению цен на рынке жилья.

Читайте также: Лидер не Киев и не Львов: где в Украине самая дорогая аренда однокомнатных квартир

Согласно аналитическим наблюдениям, чаще всего владельцы киевских квартир устанавливают стоимость квадратного метра для однокомнатного жилья на уровне около 47 600 грн – именно такая цена фигурирует в 9,2% всех объявлений о продаже. Достаточно популярными остаются также следующие ценовые диапазоны:

51 000 грн – в 6,9% предложений;

54 400 грн – в 6,5%;

57 800 грн – в 6%.

В сегменте самого бюджетного жилья можно встретить предложения, где цена за квадратный метр составляет всего 23 800 грн. Однако таких объявлений очень мало – всего 0,5% от общего количества.

В целом стоимость квадратного метра по районам Киева варьируется в пределах от 46801 до 90780 грн. Разница между минимальной и максимальной ценой составляет 43 979 грн, что означает: за сумму, необходимую для приобретения 1 кв. м в самом дорогом районе столицы, можно приобрести почти 2 кв. м в самом дешевом.

Читайте также: Топ городов по объемам застройки: где в Украине стремительно растет количество новых квартир

Самые низкие цены на жилье фиксируются в Деснянском районе – средняя стоимость квадратного метра составляет 46 801 грн.

К средней ценовой категории можно отнести следующие районы:

Подольский – 56 589 грн;

Святошинский – 57320 грн;

Днепровский – 60 071 грн;

Дарницкий – 60 135 грн;

Голосеевский – 64 737 грн;

Соломенский – 64 983 грн;

Оболонский – 65 828 грн.

Высокие цены на жилье зафиксированы в Печерском районе, где стоимость квадратного метра достигает в среднем 90 780 грн. На втором месте – Шевченковский район с показателем 78661 грн за "квадрат".

Вместе с тем экономист Сергей Фурса отмечает, что сегодня инвестировать в недвижимость уже не так выгодно, как раньше. Причины этого:

Раньше ситуацию на рынке в основном оценивали на примере Киева.

Пока же из-за высокой зависимости рынка от боевых действий и ракетных атак общая картина остается нестабильной и сложно прогнозируемой.

Раньше мы рассказывали, что украинцы должны платить налоги даже за старые квартиры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!