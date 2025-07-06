Цены на популярный сезонный продукт среди украинцев упали на 40%: сколько теперь стоит

Цены на картофель, который так любят украинцы, приятно радуют покупателей в магазинах, поскольку за последний месяц произошло снижение стоимости всех видов этого овоща. В июне средняя цена на картофель составляла 36,39 гривен за килограмм, а по состоянию на 6 июля украинцы могут приобрести этот популярный овощ уже за 30,90 гривен.

Цена на молодой картофель снизилась почти вдвое: если в июне он стоил около 50 гривен за килограмм, то в июле средняя стоимость этого овоща составляет 28,37 гривен, по сравнению с 47,99 гривнами месяц назад. Об этом пишет UAportal со ссылкой на данные сайта Минфин.

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Розовый картофель подешевел в этом месяце меньше всего. В июне ее цена была 43,38 гривны за килограмм, а сейчас за этот сорт овоща нужно заплатить 38,38 гривны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно упала стоимость ряда продуктов.

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