Цены на сигареты взлетят: на сколько и когда курить станет дороже

Со следующего года украинцы ощутят существенное удорожание сигарет. Причиной такого повышения станет переход на евро при расчете акциза и постепенное его увеличение в соответствии с европейскими нормами.

Согласно принятым изменениям, с 1 января 2025 года акциз на сигареты вырастет на 23%. Это означает, что стоимость одной пачки в среднем увеличится на 17%. Такой шаг объясняется необходимостью приведения украинского налогового законодательства в соответствие с европейскими стандартами и поиском дополнительных источников наполнения государственного бюджета.

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Эксперты прогнозируют, что цены на сигареты будут продолжать расти ежегодно примерно на 5% к 2028 году. Так, если сейчас средняя стоимость пачки составляет около 87 гривен, то уже в следующем году она может составить 127,4 гривны. К 2028 году цена может вырасти до 173,6 гривны, сообщает "Прямой".

Повышение акциза на сигареты является частью государственной политики, направленной на уменьшение потребления табачных изделий и улучшение здоровья населения. Ожидается, что благодаря этому мероприятию в государственный бюджет поступит дополнительно около 612 миллионов гривен в 2025 году. Эти средства планируется направить на финансирование социальных программ и развитие здравоохранения.

Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.

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