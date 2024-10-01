Ціни на сигарети злетять: на скільки та коли курити стане дорожче

З наступного року українці відчують суттєве подорожчання сигарет. Причиною такого підвищення стане перехід на євро при розрахунку акцизу та поступове його збільшення відповідно до європейських норм.

Згідно з ухваленими змінами, з 1 січня 2025 року акциз на сигарети зросте на 23%. Це означає, що вартість однієї пачки в середньому збільшиться на 17%. Такий крок пояснюється необхідністю приведення українського податкового законодавства у відповідність до європейських стандартів та пошуком додаткових джерел наповнення державного бюджету.

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Експерти прогнозують, що ціни на сигарети продовжуватимуть зростати щорічно приблизно на 5% до 2028 року. Так, якщо зараз середня вартість пачки становить близько 87 гривень, то вже наступного року вона може сягнути 127,4 гривні. До 2028 року ціна може зрости до 173,6 гривні, повідомляє "Прямий".

Підвищення акцизу на сигарети є частиною державної політики, спрямованої на зменшення споживання тютюнових виробів та покращення здоров'я населення. Очікується, що завдяки цьому заходу до державного бюджету надійде додатково близько 612 мільйонів гривень у 2025 році. Ці кошти планується направити на фінансування соціальних програм та розвиток охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Україні один з популярних продуктів здорожчав вже на 147%.

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