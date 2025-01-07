Цены падают: что произошло с любимым продуктом украинцев на мировом рынке

В декабре мировые цены на сливочное масло прекратили свой непрерывный рост, длившийся 14 месяцев подряд. Причиной явилось снижение глобального спроса и накопление запасов.

Поскольку украинские производители ориентируются, в частности, и на экспорт, цены на масло украинского производства тоже могут снизиться. Об этом сообщает продовольственное агентство ООН (ФАО).

Эксперты отмечают, что в декабре 2024 в целом цены на продовольствие в мире снизились. Рост стоимости мяса компенсирован падением цен на сахар, молочную продукцию, растительные масла и зерновые культуры.

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"Международные цены на сливочное масло претерпели наибольшее падение, завершив 14 месяцев постоянного роста. Это стало следствием пониженного глобального спроса и накопления запасов", – отмечается в сообщении.

В то же время, среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в 2024 году составило 129,6 пункта, что на 5,8 пункта (или 4,7%) больше, чем в 2023 году. Такой рост в большинстве своем объясняется резким повышением цен на сливочное масло из-за высокого спроса на мировом рынке и ограниченных экспортных поставок. Эти ограничения повлекли за собой нестабильные погодные условия, которые негативно повлияли на производственные объемы.

В декабре 2024 года индекс цен на продовольствие ФАО составил 127,0 пунктов, что на 0,5% меньше, чем в ноябре. Несмотря на это, показатель остается на 6,7% выше, чем в декабре прошлого года, хотя и на 20,7% ниже рекордного уровня, зафиксированного в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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