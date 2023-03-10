Церемония Оскар-2023: где и когда смотреть самое масштабное событие в мире кино

Оскар 2023 – когда будет Оскар и где смотреть церемонию Оскар

В ночь на 13 марта состоится самое масштабное событие в мире кино - 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Она пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby.

UAportal рассказывает, где и о какой смотреть торжественное мероприятие. В частности, для украинцев событие будет транслировать "Суспільне Культура".

Когда смотреть церемонию Оскар-2023

Результаты начнут объявлять в 8 часов вечера по местному времени, но по киевскому времени – в 3 часа ночи. Украинцы смогут смотреть событие онлайн на телеканале или YouTube-канале "Общественное Культура".

Награждения будут показывать во всех 23 номинациях. Поскольку в прошлом году часть программы попросту вырезали.

Что известно о номинантах, ведущих и гостях мероприятия

В этом году ведущим избрали американского комика Джимми Киммела, уже имеющего опыт введения церемонии "Оскар" в 2017 и 2018 годах.

Впрочем, в 2017 году с Киммелом произошел конфуз на сцене. Он перепутал названия фильмов и вручил статуэтку на том. В частности, в том году победу одержал фильм "Лунный свет", а Джимми "присвоил" победу "Ла-Ла Ленду".

Также событие пригласили знаменитых гостей: Рианну, Леди Гагу и других.

Организаторы решили вернуться в старый формат и показать в прямом эфире награждение во всех категориях.

Номинанты на премию "Оскар-2023":

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Хонг Чау ("Кит")

Керри Кондон ("Банши Инишерина")

Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно")

Стефани Хсу ("Все всегда и одновременно")

Лучший костюм

"Вавилон"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Все всегда и одновременно"

"Миссис Гаррис уезжает в Париж"

Лучший звук

"На Западном фронте без изменений"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Топ Ган: Меверик"

Лучший адаптированный сценарий

"На Западном фронте без изменений"

"Ножи наголо: Стеклянный лук"

"Жить"

"Топ Ган: Меверик"

"Говорят женщины"

Лучший оригинальный сценарий

"Банши Инишерина"

"Все всегда и одновременно"

"Фабельманы"

"Тар"

"Треугольник печали"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Мальчик, крот, лиса и лошадь"

"Летучий моряк"

"Торговцы льдом"

"Мой год Дикс"

"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Ирландское прощание"

"Иволу"

"Ученица"

"Ночное путешествие"

"Красный чемодан"

Лучшая мужская роль второго плана

Брендан Глисон ("Банши Инишерина")

Брайан Тайри Генри ("Дорога")

Джадд Гирш ("Фабельманы")

Барри Кеоган ("Банши Инишерина")

Джонатан Ке Кван ("Все всегда и одновременно")

Лучший монтаж фильма

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Все всегда и одновременно"

"Тар"

"Топ Ган: Меверик"

Лучший грим и прически

"На Западном фронте без изменений"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Кит"

Лучший анимационный фильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

"Марсель-ракушка в туфлях"

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Морской монстр"

"Я краснею"

Лучшая оригинальная песня

Applause - "Теперь вместе"

Hold My Hand - "Топ Ган: Меверик"

Lift Me Up - "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Naatu Naatu - "RRR"

This Is a Life - "Все всегда и одновременно"

Лучшая музыка к фильму

"На Западном фронте без изменений"

"Вавилон"

"Банши Инишерина"

"Все всегда и одновременно"

"Фабельманы"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Заклинатели слонов"

"Выход"

"Как вы измеряете год?"

"Эффект Марты Митчелл"

"Незнакомец у ворот"

Лучший документальный полнометражный фильм

"Всё, что дышит"

"Вся красота и кровопролитие"

"Вулкан любви"

"Дом из заноз"

"Навальный"

Лучшие визуальные эффекты

На Западном фронте без изменений"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Топ Ган: Меверик"

Лучшая операторская работа

"Тар"

"Элвис"

"Империя света"

"На Западном фронте без изменений"

"Бордо"

Лучший иностранный фильм

"На Западном фронте без изменений"

"Аргентина, 1985"

"Близкий"

"Иа"

"Тихоня"

Лучшая мужская роль

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Билл Наи ("Жить")

Пол Мескаль ("Солнце мое")

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мишель Ео ("Все всегда и одновременно")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Лучший режиссер

Мартин Макдона ("Банши Инишерина")

Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все всегда и одновременно")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Тодд Филд ("Тар")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Самый лучший фильм

"Аватар: Путь воды"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"На Западном фронте без изменений"

"Все всегда и одновременно"

"Фабельманы"

"Тар"

"Топ Ган: Меверик"

"Треугольник печали"

"Говорят женщины"

В этом году на "Оскар" попал украинский документальный фильм "Дом из заноз", рассказывающий о жизни детей из Донбасса. Лента снималась в сотрудничестве с Данией, Швецией, Финляндией и сразится за статуэтку в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Ранее UAportal рассказывал о лучших фантастических фильмах, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют рейтинг 7.5 или выше на IMDB.

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