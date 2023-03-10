Церемония Оскар-2023: где и когда смотреть самое масштабное событие в мире кино
В ночь на 13 марта состоится самое масштабное событие в мире кино - 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Она пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby.
UAportal рассказывает, где и о какой смотреть торжественное мероприятие. В частности, для украинцев событие будет транслировать "Суспільне Культура".
Когда смотреть церемонию Оскар-2023
Результаты начнут объявлять в 8 часов вечера по местному времени, но по киевскому времени – в 3 часа ночи. Украинцы смогут смотреть событие онлайн на телеканале или YouTube-канале "Общественное Культура".
Награждения будут показывать во всех 23 номинациях. Поскольку в прошлом году часть программы попросту вырезали.
Что известно о номинантах, ведущих и гостях мероприятия
В этом году ведущим избрали американского комика Джимми Киммела, уже имеющего опыт введения церемонии "Оскар" в 2017 и 2018 годах.
Впрочем, в 2017 году с Киммелом произошел конфуз на сцене. Он перепутал названия фильмов и вручил статуэтку на том. В частности, в том году победу одержал фильм "Лунный свет", а Джимми "присвоил" победу "Ла-Ла Ленду".
Также событие пригласили знаменитых гостей: Рианну, Леди Гагу и других.
Организаторы решили вернуться в старый формат и показать в прямом эфире награждение во всех категориях.
Номинанты на премию "Оскар-2023":
Лучшая женская роль второго плана
- Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керри Кондон ("Банши Инишерина")
- Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно")
- Стефани Хсу ("Все всегда и одновременно")
Лучший костюм
- "Вавилон"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Элвис"
- "Все всегда и одновременно"
- "Миссис Гаррис уезжает в Париж"
Лучший звук
- "На Западном фронте без изменений"
- "Аватар: Путь воды"
- "Бэтмен"
- "Элвис"
- "Топ Ган: Меверик"
Лучший адаптированный сценарий
- "На Западном фронте без изменений"
- "Ножи наголо: Стеклянный лук"
- "Жить"
- "Топ Ган: Меверик"
- "Говорят женщины"
Лучший оригинальный сценарий
- "Банши Инишерина"
- "Все всегда и одновременно"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Треугольник печали"
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Мальчик, крот, лиса и лошадь"
- "Летучий моряк"
- "Торговцы льдом"
- "Мой год Дикс"
- "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Ирландское прощание"
- "Иволу"
- "Ученица"
- "Ночное путешествие"
- "Красный чемодан"
Лучшая мужская роль второго плана
- Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
- Брайан Тайри Генри ("Дорога")
- Джадд Гирш ("Фабельманы")
- Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
- Джонатан Ке Кван ("Все всегда и одновременно")
Лучший монтаж фильма
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "Все всегда и одновременно"
- "Тар"
- "Топ Ган: Меверик"
Лучший грим и прически
- "На Западном фронте без изменений"
- "Бэтмен"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Элвис"
- "Кит"
Лучший анимационный фильм
- "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- "Марсель-ракушка в туфлях"
- "Кот в сапогах: Последнее желание"
- "Морской монстр"
- "Я краснею"
Лучшая оригинальная песня
- Applause - "Теперь вместе"
- Hold My Hand - "Топ Ган: Меверик"
- Lift Me Up - "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- Naatu Naatu - "RRR"
- This Is a Life - "Все всегда и одновременно"
Лучшая музыка к фильму
- "На Западном фронте без изменений"
- "Вавилон"
- "Банши Инишерина"
- "Все всегда и одновременно"
- "Фабельманы"
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Заклинатели слонов"
- "Выход"
- "Как вы измеряете год?"
- "Эффект Марты Митчелл"
- "Незнакомец у ворот"
Лучший документальный полнометражный фильм
- "Всё, что дышит"
- "Вся красота и кровопролитие"
- "Вулкан любви"
- "Дом из заноз"
- "Навальный"
Лучшие визуальные эффекты
- На Западном фронте без изменений"
- "Аватар: Путь воды"
- "Бэтмен"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Топ Ган: Меверик"
Лучшая операторская работа
- "Тар"
- "Элвис"
- "Империя света"
- "На Западном фронте без изменений"
- "Бордо"
Лучший иностранный фильм
- "На Западном фронте без изменений"
- "Аргентина, 1985"
- "Близкий"
- "Иа"
- "Тихоня"
Лучшая мужская роль
- Остин Батлер ("Элвис")
- Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Билл Наи ("Жить")
- Пол Мескаль ("Солнце мое")
Лучшая женская роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Мишель Ео ("Все всегда и одновременно")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
- Мишель Уильямс ("Фабельманы")
Лучший режиссер
- Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
- Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все всегда и одновременно")
- Стивен Спилберг ("Фабельманы")
- Тодд Филд ("Тар")
- Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
Самый лучший фильм
- "Аватар: Путь воды"
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "На Западном фронте без изменений"
- "Все всегда и одновременно"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Топ Ган: Меверик"
- "Треугольник печали"
- "Говорят женщины"
В этом году на "Оскар" попал украинский документальный фильм "Дом из заноз", рассказывающий о жизни детей из Донбасса. Лента снималась в сотрудничестве с Данией, Швецией, Финляндией и сразится за статуэтку в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".
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