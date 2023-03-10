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Церемония Оскар-2023: где и когда смотреть самое масштабное событие в мире кино

Дутик Катерина

Оскар 2023 – когда будет Оскар и где смотреть церемонию Оскар

В ночь на 13 марта состоится самое масштабное событие в мире кино - 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Она пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby.

UAportal рассказывает, где и о какой смотреть торжественное мероприятие. В частности, для украинцев событие будет транслировать "Суспільне Культура".

Когда смотреть церемонию Оскар-2023

Результаты начнут объявлять в 8 часов вечера по местному времени, но по киевскому времени – в 3 часа ночи. Украинцы смогут смотреть событие онлайн на телеканале или YouTube-канале "Общественное Культура".

Награждения будут показывать во всех 23 номинациях. Поскольку в прошлом году часть программы попросту вырезали.

Что известно о номинантах, ведущих и гостях мероприятия

В этом году ведущим избрали американского комика Джимми Киммела, уже имеющего опыт введения церемонии "Оскар" в 2017 и 2018 годах.

Впрочем, в 2017 году с Киммелом произошел конфуз на сцене. Он перепутал названия фильмов и вручил статуэтку на том. В частности, в том году победу одержал фильм "Лунный свет", а Джимми "присвоил" победу "Ла-Ла Ленду".

Также событие пригласили знаменитых гостей: Рианну, Леди Гагу и других.

Организаторы решили вернуться в старый формат и показать в прямом эфире награждение во всех категориях.

Номинанты на премию "Оскар-2023":

Лучшая женская роль второго плана

  • Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
  • Хонг Чау ("Кит")
  • Керри Кондон ("Банши Инишерина")
  • Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно")
  • Стефани Хсу ("Все всегда и одновременно")

Лучший костюм

  • "Вавилон"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Элвис"
  • "Все всегда и одновременно"
  • "Миссис Гаррис уезжает в Париж"

Лучший звук

  • "На Западном фронте без изменений"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Элвис"
  • "Топ Ган: Меверик"

Лучший адаптированный сценарий

  • "На Западном фронте без изменений"
  • "Ножи наголо: Стеклянный лук"
  • "Жить"
  • "Топ Ган: Меверик"
  • "Говорят женщины"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Банши Инишерина"
  • "Все всегда и одновременно"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Треугольник печали"

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Мальчик, крот, лиса и лошадь"
  • "Летучий моряк"
  • "Торговцы льдом"
  • "Мой год Дикс"
  • "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Ирландское прощание"
  • "Иволу"
  • "Ученица"
  • "Ночное путешествие"
  • "Красный чемодан"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
  • Брайан Тайри Генри ("Дорога")
  • Джадд Гирш ("Фабельманы")
  • Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
  • Джонатан Ке Кван ("Все всегда и одновременно")

Лучший монтаж фильма

  • "Банши Инишерина"
  • "Элвис"
  • "Все всегда и одновременно"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Меверик"

Лучший грим и прически

  • "На Западном фронте без изменений"
  • "Бэтмен"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Элвис"
  • "Кит"

Лучший анимационный фильм

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо"
  • "Марсель-ракушка в туфлях"
  • "Кот в сапогах: Последнее желание"
  • "Морской монстр"
  • "Я краснею"

Лучшая оригинальная песня

  • Applause - "Теперь вместе"
  • Hold My Hand - "Топ Ган: Меверик"
  • Lift Me Up - "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • Naatu Naatu - "RRR"
  • This Is a Life - "Все всегда и одновременно"

Лучшая музыка к фильму

  • "На Западном фронте без изменений"
  • "Вавилон"
  • "Банши Инишерина"
  • "Все всегда и одновременно"
  • "Фабельманы"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Заклинатели слонов"
  • "Выход"
  • "Как вы измеряете год?"
  • "Эффект Марты Митчелл"
  • "Незнакомец у ворот"

Лучший документальный полнометражный фильм

  • "Всё, что дышит"
  • "Вся красота и кровопролитие"
  • "Вулкан любви"
  • "Дом из заноз"
  • "Навальный"

Лучшие визуальные эффекты

  • На Западном фронте без изменений"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Топ Ган: Меверик"

Лучшая операторская работа

  • "Тар"
  • "Элвис"
  • "Империя света"
  • "На Западном фронте без изменений"
  • "Бордо"

Лучший иностранный фильм

  • "На Западном фронте без изменений"
  • "Аргентина, 1985"
  • "Близкий"
  • "Иа"
  • "Тихоня"

Лучшая мужская роль

  • Остин Батлер ("Элвис")
  • Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Билл Наи ("Жить")
  • Пол Мескаль ("Солнце мое")

Лучшая женская роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Мишель Ео ("Все всегда и одновременно")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
  • Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Лучший режиссер

  • Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
  • Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все всегда и одновременно")
  • Стивен Спилберг ("Фабельманы")
  • Тодд Филд ("Тар")
  • Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Самый лучший фильм

  • "Аватар: Путь воды"
  • "Банши Инишерина"
  • "Элвис"
  • "На Западном фронте без изменений"
  • "Все всегда и одновременно"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Меверик"
  • "Треугольник печали"
  • "Говорят женщины"

В этом году на "Оскар" попал украинский документальный фильм "Дом из заноз", рассказывающий о жизни детей из Донбасса. Лента снималась в сотрудничестве с Данией, Швецией, Финляндией и сразится за статуэтку в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Ранее UAportal рассказывал о лучших фантастических фильмах, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют рейтинг 7.5 или выше на IMDB.

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