Цветные ногти возвращаются: 10 идей для стильного маникюра на лето (фото)

Маникюр 2023 - идеи для маникюра на лето.

Уже совсем скоро лето и пора подумать о свежем, оригинальном и красочном маникюре. Такая процедура поднимет настроение и сделает ваши руки еще лучше.

UAportal вместе с Sante Plus предлагает 10 интересных и оригинальных идей. Не ограничивайтесь классическим дизайном – выберите тот, который улучшит настроение и осчастливит.

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1. Летний маникюр с цветами

Цветные ногти будут актуальны, как никогда. Разместите цветочные мотивы, разноцветные изгибы и закрепите все топовым покрытием.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

2. Интересный маникюр со стикерами

Такой дизайн будет достаточно оригинальным и свежим. Воспользуйтесь наклейками для ногтей, в частности о свободе, молодости, любви и т.д.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

3. Разноцветные контуры ногтей

Цветные контуры можно сделать с помощью тонкой кисточки. Результат будет похож на миндальные ногти, окрашенные только по контурам.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

4. Узор для каждого ноготка

Пусть каждый ноготь повествует историю. Это можно сделать, если придать каждому ногтю оригинальный и неповторимый рисунок, цвет и дизайн. Используйте звезды, абстрактные узоры или зебры, геометрические фигуры, эмодзы или цветовые контрасты.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

5. Разноцветный градиент на коротких круглых ногтях

Многие любят игру цветов. Поэтому предлагаем нежный маникюр, основанный на градиенте одного цвета на каждом ногте. Даже короткие ногти будут выглядеть легко и непринужденно.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

Чтобы узнать больше об этой технике, смотрите видео:

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6. Цвета лета

Забудьте о симметричных ногтях. Используйте узоры и цвета, напоминающие о лете, море и солнце.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

7. Свежий зеленый дизайн

Хотя раз в жизни стоит попробовать маникюр с зелеными оттенками. Недаром этот цвет совершенно сочетается со свежестью и теплом.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

8. Зеленый "леопард"

Добавьте немного "животного" к своему маникюру. Попробуйте леопардовый, зебровый, тигровый дизайны.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

9. Фиолетовые цветы

Используйте нежный фиолетовый цвет, соединив его с цветами и сусальным золотом.

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

10. Розовая красота

Стильный маникюр 2023 – 10 идей, как покрасить ногти на весну-лето 2023

Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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