Цветоводы ответили, как вырастить манго из косточки в домашних условиях

Выращивание экзотических растений из косточек в квартире стало популярным хобби. Люди экспериментируют с лимонами, апельсинами и авокадо, и сейчас мы расскажем, как вырастить манго. Это требует терпения и внимания, но результат стоит усилий.

Об этом пишет Фокус.

Начальный этап – покупка манго в супермаркете. Выбирайте спелый плод, имеющий легкую вмятину по нажатию. Затем очистите косточку от мякоти и тщательно промойте ее. Если скорлупа уже раскололась, извлеките семена осторожно. В противном случае, возьмите кухонный нож и расколите ее, извлекая семена.

Чтобы предотвратить грибковые инфекции, замочите семена в растворе марганцовки розового цвета, если марганцовки нет, фунгициды из магазина также подойдут.

Не медлите с посадкой семян, так как они высыхают достаточно быстро после удаления из скорлупы.

После этого сверните семена в марлевую ткань или полотенце и поместите в пакет. Спрячь в пластиковый контейнер с крышкой и разместить в теплом и темном месте. Это может быть у батареи в отопительный сезон или другое теплое место дома. Регулярно увлажняйте марлевый сверток, чтобы семена не высыхали.

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В течение 5-14 дней манго начнет прорастать, и тогда можно усадить его в горшок. Выберите горшок диаметром 8-10 см с дренажными отверстиями на дне. Для грунта используйте смесь универсального грунта или торфа с песком в пропорции 2:1.

При посадке вставьте семена на глубину не более четверти. Поливайте умеренно. Накройте горшок пленкой или обрезанной бутылкой с дырками для вентиляции. Поливайте манго каждые 2-3 дня, избегайте чрезмерного полива. Летом Под можете вынести горшок на балкон или во двор, но избегайте прямых солнечных лучей. Важно придавать растению достаточно света.

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