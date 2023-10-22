Цветоводы ответили, зачем протирать листья комнатных растений спиртом

Во время отопительного сезона комнатные растения могут стать жертвами вредителей, поэтому правильный уход в холодные месяцы очень важен. Для лишения жуков на корнях раз и навсегда можно воспользоваться простыми методами. Эти советы созданы на основе рекомендаций опытных огородников и издания Express.

Изоляция зараженных растений

Если вы обнаружили, что ваше растение заражено мучнистым червцем, щитовкой, тлей или клещами, немедленно изолируйте его от других растений. Держите остальную часть своей растительности под наблюдением в течение трех или четырех недель.

Промывка и стерилизация

После изоляции внимательно промойте зараженное растение мыльной водой на местах, где отмечены вредители. Также рекомендуется стерилизовать пораженный участок спиртом. Часто для этого используют аптечный спирт и тщательно протирают листья растения.

Инсектицидное мыло или мягкое жидкое мыло

Следующим шагом является промывание зараженного растения с помощью инсектицидного мыла или жидкого мыла, которое уничтожит насекомых при контакте. Будьте осторожны при выборе средства и сперва испытайте его на небольшом участке растения.

Спирт и очистка горшка

Используйте ватный тампон, смоченный спиртом, чтобы промокнуть насекомых на растении. Также следует промыть горшок и поддон мыльной водой, поскольку вредители могут прятаться там.

Важно отметить, что мучнистый червец, являющийся одним из самых распространенных вредителей, часто принимают за грибок или плесень, поскольку он выглядит как белая вата или порошок и обычно собирается на стеблях и соединениях листьев. Тлей вы узнаете за липкими следами на растении.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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