Цветы-меломаны: какую музыку следует слушать, чтобы комнатные растения росли лучше

Растения являются живыми организмами, реагирующими на свет, воду, питательные вещества и даже наше настроение. В последнее время учёные все больше изучают влияние музыки на рост и развитие комнатных растений. Может ли музыка помочь растениям преуспевать? И какая музыка становится для них наиболее привлекательной? Давайте поподробнее разберемся в этих вопросах.

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Воздействие музыки на рост растений

Исследования показывают, что музыка может оказать определенное влияние на рост и развитие комнатных растений. Некоторые исследования утверждают, что музыка может стимулировать ростовые процессы и повышать продуктивность растений. К примеру, эксперименты с классической музыкой, такой как музыка Моцарта или Баха, показали увеличение размера листьев и скорости роста растений.

Один из первых проектов, связывающих музыку с ростом растений, был осуществлен в 1962 году ботаником д-ром Т. С. Сингхом из индийского Университета Аннамалия. Он обнаружил, что растения бальзамина, регулярно слушавшие классическую музыку, выросли на 20 процентов больше, чем контрольная группа.

Доктор Сингх также обнаружил, что когда семена подвергали музыке, они произрастали в большие растения с листьями, чем семена в контрольной группе. Позже это было подтверждено канадским инженером Юджином Кенби, обнаружившим, что засеянные пшеничные поля под влиянием скрипичной музыки показали 66-процентное увеличение урожая.

Предпочтение комнатных растений к музыке

Хотя нет единого правила музыкальных предпочтений комнатных растений, некоторые исследования придают некоторую установку. Большинство комментаторов утверждают, что для растений классика лучше рока.

Исследования показали, что музыка может помочь растениям расти благодаря вибрации звуковой волны мелодии. В частности, эти зеленые красавицы, кажется, предпочитают классическую музыку. В Интернете вы можете найти определенные списки воспроизведения, созданные только для растений.

С другой стороны, существуют также исследования, свидетельствующие о том, что некоторые растения могут быть более чувствительны к определенным жанрам музыки или даже к конкретным звуковым частотам. Считается, что вибрации ускоряют движение протоплазмы в клеточках растений, улучшая рост и создание питательных веществ.

Это объяснение подтверждено исследованием, проведенным для шоу "Разрушители мифов" в 2004 году. Хозяева установили семь контролируемых теплиц, некоторые из музыки, некоторые с записью разговора, некоторые без них. Их эксперименты показали, что рост растений был наиболее интенсивным, когда растения подвергались музыке, и несколько менее интенсивным, когда подвергались влиянию языка. Те, кто не был поддан ни одному звуку, вошли последними.

Предлагаем узнать, какие комнатные растения могут повредить жителям дома, где они растут.

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