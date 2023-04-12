Цветы с невероятным ароматом: как просто вырастить матиолу

Матиола (или левка) непременно должна расти у вас на даче или приусадебном участке. Ее сильный аромат наполняет воздух сладковатыми запахами, особенно в вечернее время.

Это растение имеет множество сортов. Садоводы ее любят за запах и красивый вид. Однако некоторые отказываются ее высаживать из-за капризности.

Это травянистое растение может быть однолетним, двухлетним или многолетним. Матиол насчитывает более 20 видов. И каждый вид характеризуется своими особенностями.

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Особенно популярны:

Виктория фиолетовая – высота куста 30 см, махровые цветки темно-фиолетового цвета;

Розетта – высота куста 55-60 см, цветки махровые, розовые;

Райнвайс – высота куста около 70 см, махровые цветки белого цвета;

Цартроз – нежно-розовые цветки с темно-розовым переливом на кусты высотой около 70 см;

Рубинрот – очень ветвистый сорт, высота куста 50-60 см, цветки гранатово-красные;

Диана – стебли достигают высоты 70 см, цветки махровые, крупные, розовые со штрихом;

Сенсацион – высокий куст – до 70 см, с темно-красными махровыми цветками;

Эрфуртский – сильноветвистый сорт высотой 30-40 см с темно-синими цветками фиолетового оттенка;

Букетный – махровые темно-красные цветки на кусте высотой до 35 см.

Высевают матиолу обычно непосредственно в открытый грунт. Участок должен быть хорошо освещен и защищен от ветра. Это обеспечит ее обильное цветение.

Для высадки лучше выбирать супесчаную или суглинистую почву. В нем должен быть нейтральный показатель кислотности. Матиолу не стоит высаживать на тех участках, где за 4 года назад росли крестоцветные растения. Не любит она расти в задобренной перегноем земле, а еще не переносит слишком влажную почву.

Подготовка грунта для матиолы:

Участок земли перекапывается на глубину 30-40 см. Через две недели перед посевом землю смешайте с перегноем и добавьте цветочный субстрат.

Затем подготовленную землю разрыхляют и делают бороздки глубиной на 0,5 см и увлажняют их. Песок смешивают с семенами в пропорции 1:10, смесь вносят в бороздки, присыпают грунтом не утрамбовывая. Затем поливают. Первые всходы появятся через 1,5-2 недели.

После того как прорастут 2-3 листика из семян, их необходимо проредить. Расстояние между ростками должно быть 15-35 см. Сорняки следует удалять. Цветет растение будет уже через 2,5 месяца.

Важные моменты: После посадки первые дни растение прикрывают от прямого солнца. Соблюдайте умеренный полив. Распушивайте почву после полива и дождей. Своевременно удаляйте сорняки и отцветающие соцветия. Систематически вносите минеральные удобрения через каждые 3 недели. Постоянно осматривайте растение на наличие болезней.

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