ТЦК будут посылать боевые повестки по почте: как действовать в случае получения

С 31 июля в Украине изменился порядок вручения повесток для лиц, подлежащих призыву на военную службу по результатам военно-врачебной комиссии (ВЛК). Теперь вызов в службу может поступать не только лично в руки, но и по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении.

Такие нововведения предусмотрены постановлением Кабмина №916 от 30 июля 2025 г., которым внесены изменения в несколько нормативных документов, регламентирующих учет, мобилизацию и работу территориальных центров комплектования (ТЦК и СП).

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В частности, обновлен пункт 88 Порядка №560, определяющий механизм проведения призыва во время мобилизации. Теперь, если по итогам медицинского осмотра и, при необходимости, профессионально-психологического отбора гражданин признается пригодным к службе, ТЦК имеет право вручить ему повестку:

лично под подпись,

или отправить по почте на зарегистрированный адрес проживания.

При отправке письма обязательны описание вложения и сообщения о вручении.

До этого времени вручение так называемых "боевых" повесток происходило исключительно при личном контакте с призывником. Новый порядок призван упростить логистику и снизить случаи уклонения от мобилизации.

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