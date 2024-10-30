Тысяча гривен от Зеленского: какой категории украинцев не заплатят

С начала декабря на Украине запускается новая программа финансовой помощи. Каждый гражданин Украины сможет получить 1000 гривен через программу "Поддержка". Об этом пишет 24 tv.ua.

Особенности получения средств:

Выплаты будут осуществляться на виртуальную карточку "Национального кэшбека"

Карточку можно оформить через приложение "Действие"

Программа доступна для всех возрастов и социальных групп.

Срок использования средств: декабрь 2024 – февраль 2025 года

Важно: украинцы, которые сейчас находятся за границей как беженцы, не смогут получить эту выплату. Причина – необходимость подтверждения фактического места пребывания в Украине.

К середине ноября планируется завершить техническую настройку программы, чтобы граждане успели оформить необходимые карты до старта выплат.

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По словам первого замминистра экономики Алексея Соболева, эта инициатива, анонсированная президентом Владимиром Зеленским 25 октября, направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.

Рекомендуем заранее позаботиться об оформлении карты "Национального кэшбека" через "Действие" для своевременного получения выплаты.

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