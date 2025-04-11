У части пенсионеров вырастут выплаты на почти 600 грн в апреле: кого касается

В апреле часть пенсионеров получит существенное повышение выплат. Это касается граждан, которые имеют право на возрастную надбавку.

Для пенсионеров, которым исполнилось более 70 лет, предусмотрена доплата по возрасту. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, чтобы получить такую доплату, пенсионеры должны соответствовать следующим критериям:

получать пенсию по возрасту;

размер ежемесячной пенсионной выплаты (с учетом всех доплат и надбавок) не должен превышать 10340,35 гривны.

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Эту надбавку назначают автоматически, и она начинает выплачиваться с месяца, в котором пенсионер достигает установленного возраста.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней", – сообщает ПФУ.

Размер надбавки определяется в зависимости от возраста пенсионера. Например, лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут рассчитывать на доплату в размере 300 гривен. С увеличением возраста размер выплаты также растет:

для пенсионеров от 75 до 79 лет надбавка составляет 456 гривен;

для лиц старше 80 лет – 570 гривен.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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