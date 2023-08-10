У 'черного археолога' отобрали уникальное сокровище III века стоимостью в полмиллиона гривен: будет суд (фото)

Прокуратура объявила подозрение "черному археологу" из Кировоградщины, который на территории Хмельницкой области проводил незаконные раскопки и нашел клад. После этого он пытался продать предметы III века, обладающие значительной исторической ценностью.

Как сообщил Офис Генпрокурора, клад мужчина оценил более полумиллиона гривен. Его он получил незаконно при раскопках.

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Муж нашел уникальное сокровище III века, среди которых пояса готовы, серебро, медь, литье, ковка, плаковка. Это были предметы декоративно-прикладного искусства древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море.

"Находка имеет художественное, историческое, этнографическое и научное значение", – говорят в прокуратуре.

Мужчина выставил находку на интернет-аукцион и продал артефакты одному из зарегистрированных на ресурсе покупателей. Однако предметы культурного и исторического наследия были изъяты. Их передали в Национальный музей Украины.

Напомним, в Тернопольской области переселенец из Мариуполя случайно обнаружил 4000-летний клад.

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