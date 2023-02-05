У известной канадской модели, увлекающейся пластикой, лопнул грудной имплант: как теперь выглядит Мэри Магдалена

Канадская модель и художница Мэри Магдалена, известная своими постоянными изменениями во внешности, потеряла одну грудь 38-го размера. Это произошло после того, как у нее лопнул один из имплантов.

Фото, которое она теперь выглядит, Мэри показала в своем Инстаграме. 30-летняя женщина говорит, что ей повезло, что после этого случая она осталась жива.

"Тебе повезло, что ты еще жива", – подписала она свой снимок в соцсетях.

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Ранее она жаловалась, что ей после множества пластических операций может угрожать инвалидная коляска, поскольку врачи по ее желанию установили очень тяжелые грудные импланты, так что ей было трудно передвигаться. Теперь один из имплантов лопнул, и женщине придется делать еще одну операцию, чтобы врачи провели коррекцию.

В своем Инстаграме Мэри шутит: "теперь мне оставить только одну (грудь – ред.), или добавить, чтобы было три?".

Издание Daily Mail сообщает, что 30-летняя Мэри Магдалена за последние годы потратила более 100 000 долларов на пластические операции и несколько раз чуть не умерла на операционном столе. Что касается лопнувшего импланта, отмечается, что это могло произойти, когда модель пользовалась расширителем – с помощью его владельцы имплантов могут самостоятельно пополнять их физраствором с помощью иглы и специального порта в имплантате.

Сама же Мария говорит: то, что имплант лопнул было для нее знаком, что нужно выглядеть более "естественной".

"Собираюсь вернуться к естественному виду не только моих сисек, но и других частей моего тела", – рассказала она во время прямого эфира, который вела в соцсетях.

Она сказала также, что во время того, как имплант лопнул, она не почувствовала боли. Мария только услышала "хлопок".

Что известно о Мэри Магдалене – первой операции по изменению внешности она сделала в возрасте 21 года, в то время она работала стриптизершей и занималась эскортом. Затем она увлеклась татуировкой своего тела. В течение нескольких лет женщина делала подтяжку бровей, перенесла операции на носу, установила виниры, изменила форму подбородка и скул, несколько раз меняла форму и размер груди. Также Мэри изменила форму бедер и ягодиц.

В прошлом году модель сделала четвертую операцию на носу, потому что хотела себе "нос Барби", а затем провела операцию по созданию "кошачьих глаз" и даже имплантировала брови.

В 2018 году Мэри хотела себе "самую толстую вагину в мире", однако чуть не умерла во время операции, которую проводили врачи в Колумбии.

После того, как она "накачивала губы", женщина жаловалась, что не может закрыть рот.

Многочисленные пластические операции привели к проблемам со здоровьем, однако Мария не останавливалась и продолжала изменять свое тело.

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