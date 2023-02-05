У відомої канадської моделі, яка захоплюється пластикою, лопнув грудний імплант: як тепер виглядає Мері Магдалена

Канадська модель та художниця Мері Магдалена, яка відома своїми постійними змінами у зовнішності, втратила одну грудь 38-го розміру. Це сталося після того, як у неї лопнув один з імплантів.

Фото, який вона тепер має вигляд, Мері показала у своєму Інстаграмі. 30-річна жінка каже, що їй пощастило, що після цього випадку вона лишилася живою.

"Тобі пощастило, що ти ще жива", – підписала вона свій знімок у соцмережах.

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Раніше вона жалілася, що їй після безлічі пластичних операцій може загрожувати інвалідний візок, оскільки лікарі за її бажанням встановили дуже важкі грудні імпланти, тож їй було важко пересуватися. Тепер один з імплантів лопнув й жінці доведеться робити ще одну операцію, аби лікарі провели корекцію.

У своєму Інстаграмі Мері шуткує: "тепер мені залишити лише одну (грудь. – ред.), чи додати, щоб було три?".

Видання Daily Mail повідомляє, що 30-річна Мері Магдалена за останні роки витратила понад 100 000 доларів на пластичні операції та кілька разів ледь не померла на операційному столі. Що стосується імпланту, який лопнув, зазначається, що це могло статися, коли модель користувалася розширювачем – за допомогою його власники імплантів можуть самостійно поповнювати їх фізіологічним розчином за допомогою голки та спеціального порту в імплантаті.

Сама ж Мері каже: те що імплант лопнув було для неї знаком, що потрібно виглядати більш "природньою".

"Збираюся повернутися до природного вигляду не лише моїх цицьок, але й інших частин мого тіла", – розповіла вона під час прямого етеру, який вела у соцмережах.

Вона сказала також, що під час того, як імплант лопнув, вона не відчула болю. Марія лише почула "хлопок".

Що відомо про Мері Магдалену – першу операцію зі зміни зовнішності вона зробила у віці 21 року, того часу вона працювала стриптизеркою та займалася ескортом. Потім вона захопилася татуюванням свого тіла. Протягом кількох років жінка робила підтяжку брів, перенесла операції на носі, встановила вініри, змінила форму підборіддя та вилиць, кілька разів змінювала форму й розмір грудей. Також Мері змінила форму бедер та сідниць.

Минулого року модель зробила четверту операцію на носі, бо хотіла собі "ніс Барбі", а потім провела операцію зі створення "котячих очей" та навіть імплантувала брови.

У 2018 році Мері хотіла собі "найтовстішу вагіну у світі", проте мало не померла під час операції, яку проводили лікарі в Колумбії.

Після того, як вона "накачувала губи", жінка жалілася, що не може закрити рота.

Численні пластичні операції призвели до проблем зі здоров'ям, проте Мері не зупинялася та продовжувала змінювати своє тіло.

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