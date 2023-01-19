Компанія Meta дозволить жінкам публікувати фото з голими грудьми Facebook та Instagram

Наглядова рада компанії Meta скасувала рішення соцмереж Facebook та Instagram про видалення фотографій з оголеними жіночими грудьми. Вона рекомендувала переглянути правила щодо модерації таких знімків.

Нова суперечка про право публікувати оголені зображення в соцмережах розгорілася після того, як алгоритми Facebook заблокували пости трансгендерної пари зі США, вважаючи їхні знімки порушенням правил сексуалізованого контенту, пише The Guardian.

Після скарг модератори соцмережі вручну відновили публікації, але ситуація потрапила на розгляд наглядової ради компанії. Там визнали, що "політика модерації заснована на бінарному погляді на підлогу та відмінності між чоловічим і жіночим тілом", що робить її помилковою, і рекомендували встановити єдині правила для статей.

Відео дня

Тож тепер Meta має 60 днів, щоб публічно відреагувати на рекомендації ради, але, як повідомляє видання, у компанії вже повідомили, що схвалюють це рішення.

"Обмеження та винятки з правил, що стосуються жіночих сосків, збивають з пантелику, особливо в тому, що стосується трансгендерних і небінарних людей", — йдеться у повідомленні наглядової ради.

Відповідно до правил Facebook та Instagram, у соцмережах обмежена публікація оголених фото. У випадку жіночих грудей основним критерієм для модерації була помітність на знімку сосків: оголені фотографії, на яких вони відретушували, фільтр пропускав. При цьому аналогічної заборони на чоловічі соски у соцмережах немає.

Модерація в Instagram та Facebook частково базується на алгоритмах штучного інтелекту. Це призводило до певних казусів. Наприклад, у 2016 році соцмережа заблокувала обліковий запис, у якому виклали фотографію святкового торта, на якому алгоритми виявили "соски". Знімок соцмережа сприйняла як "сексуалізований контент".

До речі, боротьба з модерацією в соцмережах стала частиною міжнародної кампанії Free The Nipple ("Свободу соскам"), учасники якої відстоювали право вільно публікувати фотографії та художні зображення жіночого тіла.

Читайте також, як Facebook та Twitter ввели обмеження на тлі війни з росією.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!