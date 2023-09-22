'У кого-то есть украинский словарь?': россияне в истерике прокомментировали взрывы в Крыму и требуют возмездия

В пятницу 22 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздался взрыв. В частности, по штабу Черноморского флота РФ нанесли ракетный удар.

UAportal собрал реакции россиян на "хлопок" в пока еще оккупированном полуострове.

Кроме того, некоторые граждане уже предлагают вспоминать или учить украинский язык.

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Комментаторы усомнились в том, что российская противовоздушная оборона смогла уничтожить все воздушные цели. В то же время, один из россиян предложил свои мнения относительно того, почему же ПВО РФ не может сбить цель.

Напомним, 22 сентября в Севастополе в оккупированном Крыму раздался взрыв после чего из здания, где размешивается штаб Черноморского флота России, повалил дым. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил ракетный удар.

Оккупационные власти Севастополя заявляли, что в Верхнесадовом и Каче силы российского ПВО сбили беспилотники, после чего начался пожар - "загорелась сухая трава".

Украинская же разведка заявила, что "продолжается плановая работа" по военным объектам на полуострове.

Однако спутниковые снимки показали попадание в русскую военную базу.

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