У кого в марте вырастет пенсия: ответ ПФУ

В начале весны 2025 года в Украине запланирована индексация пенсий, предусматривающая повышение выплат для пенсионеров. Адвокат Иван Хомич рассказал, когда ожидать повышения и на какую сумму могут вырасти пенсии.

Кому повысят пенсии в 2025 году

Индексация охватит разные категории пенсионеров: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, а также специальные пенсии (для военных, госслужащих и т.п.). С 2022 года Кабмин проводит ежегодную индексацию всех пенсий, и если законодательных изменений не произойдет, в 2025 году она состоится 1 марта. Об этом пишет Униан.

Размер повышения будет определять правительство, принимая соответствующее постановление, обычно в конце февраля. По словам Хомича, в 2024 году пенсии проиндексировали на 7,96%, а в 2023 году – на 19,7%. Ожидается, что в 2025 году выплаты возрастут примерно на 10%.

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На сколько вырастут пенсии

Каждый год Кабмин устанавливает минимальную и максимальную сумму индексации. За предыдущие два года минимальное повышение составило 100 грн., а максимальное – 1 500 грн.

Если рассчитанная сумма индексации превышает 1500 грн, пенсионер все равно получит не больше этого лимита. Например, в 2023 году индексация составляла 19,7%, и тем, кто имел пенсию 10 000 грн, должно было прибавиться более 1 900 грн, но фактически доплата ограничивалась 1 500 грн.

Кто получает минимальные выплаты

По словам Хомича, минимальную пенсию назначают нескольким категориям:

Вышедшим на пенсию в 2021-2024 годах. Людям, получающим пенсионные выплаты с "дотяжкой" до прожиточного минимума.

Размер пенсии рассчитывается по специальной формуле, учитывающей стаж и зарплату. Если сумма, которую получает пенсионер меньше прожиточного минимума (2 361 грн), государство "дотягивает" выплату до этого уровня.

Напомним, ранее мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии после индексации.

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