У метеочувствительных может ухудшиться самочувствие: прогноз магнитных бурь на 24 апреля

Магнитные бури могут оказывать влияние на атмосферное давление, что, в свою очередь, вызывает ухудшение самочувствия у особо чувствительных людей. Некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость, раздражительность или стресс.

По прогнозу Центра космической погоды (SWPC) NOAA, уровень геомагнитной активности на ближайшие дни будет оставаться повышенным. В четверг, 24 апреля, прогнозируется несколько более спокойная ситуация, с показателем на уровне 4, что соответствует средней буре.

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Магнитные бури являются следствием вспышек на Солнце. В процессе таких взрывов в космос выбрасывается большое количество энергии в виде заряженных частиц, которые могут достигать Земли. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, возникают возмущения, получившие название геомагнитных бурь. Их влияние на человека зависит от интенсивности — если К-индекс достигает 5 или выше, такие явления считаются сильными и могут влиять не только на здоровье, но и на работу технических систем, таких как мобильная связь, спутники или навигация.

Столкнувшись с магнитной бурей, люди часто испытывают физический дискомфорт. В такие дни важно беречь свое здоровье: соблюдать режим сна, питаться легкой пищей, избегать алкоголя, уменьшить количество кофе. Полезно больше времени проводить на свежем воздухе, не подвергая себя прямому солнечному свету. Небольшая физическая активность, спокойная атмосфера и достаточный уровень воды в организме могут помочь улучшить самочувствие. Людям с хроническими заболеваниями следует уделить особое внимание своему состоянию и всегда иметь под рукой необходимые лекарства. Чтобы оставаться в тонусе, утром рекомендуется контрастный душ, а вечером – расслабляющая тёплая ванна.

Поскольку данные по геомагнитной активности обновляются каждые три часа, важно следить за актуальными сообщениями специалистов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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