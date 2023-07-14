'У нас есть источники в окружении путина и знаем, что там происходит', – Буданов

Главное управление разведки Украины (ГУР) имеет собственные источники, которые находятся в прямом контакте с российским диктатором владимиром путиным. Эту информацию глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл агентству Reuters.

Буданов отметил: "У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к путину – Ред.). Поэтому мы обычно знаем, что происходит". Впрочем, он не уточнил, кто именно информирует ГУР.

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Буданов отметил, что ГУР точно предусмотрело вторжение россии еще до начала полномасштабной войны. Он заявил: "Кто был прав? Мы". Его заявление может свидетельствовать о способности украинской разведки проникать в самое сердце российской политической системы, отмечает издание.

Также в своем интервью Reuters Буданов рассказал, что ГУР перехватывал опрос, проведенный российским МВД, который оказал широкую поддержку главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина внутри россии.

Также руководитель ГУР заявил, что Украина сделала выводы с 2014 года, когда Москва захватила украинский Крым и спровоцировала войну на востоке страны. Эти выводы, согласно его словам, позволили Украине понимать сложную ситуацию и готовиться к предстоящим вызовам.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В то же время, он считает, что россиян ждет новая волна мобилизации.

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