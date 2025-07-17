У некоторых украинцев могут забрать часть пенсии: причины и как это предотвратить

Украинские пенсионеры должны информировать Пенсионный фонд о появлении работы или открытии ФЛП. Иначе с их пенсии могут ежемесячно удерживать до 20% для покрытия переплаты. Своевременное уведомление помогает избежать финансовых потерь и судебных разбирательств.

Как сообщают в ПФУ, пенсия – это не только базовая выплата, но и набор дополнительных надбавок, некоторые из которых предоставляются только неработающим пенсионерам. Итак, трудоустройство или открытие ФЛП автоматически лишает права на определенные надбавки. Если пенсионер не сообщит об изменении статуса, возникает "переплата", которую нужно будет вернуть, пишет OBOZ.UA.

Все пенсионеры обязаны в течение 10 дней сообщать ПФУ об официальном трудоустройстве или увольнении. Такое же правило касается лиц, которые начинают или прекращают предпринимательскую деятельность.

Пенсионный фонд объясняет, что необходимость уведомления обусловлена тем, что к пенсии могут быть установлены доплаты, надбавки или повышения, которые предоставляются только тем, кто не находится на работе. Если работающий пенсионер не сообщит об изменениях, фонд не будет знать об этом и будет продолжать выплачивать надбавки. В результате эти "лишние" суммы считаются лишними выплатами и подлежат возврату.

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Как возвращают переплаченные средства

Существуют два способа возврата переплаченных средств:

добровольный – когда пенсионер сам обнаруживает ошибку и готов вернуть средства;

принудительный – через судебный процесс или по решению органа Пенсионного фонда.

Если взыскание происходит принудительно, Пенсионный фонд может ежемесячно удерживать до 20% от пенсии, пока весь долг не будет погашен. Этот процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от размера переплаченных сумм.

Пенсионерам следует помнить, что даже при отсутствии дохода от предпринимательской деятельности они все равно остаются в статусе "работающего лица". Если пенсионер зарегистрировал ФЛП, но не получает прибыли, он все равно считается работающим, и поэтому ему не должны начислять доплаты, которые предназначены только для неработающих. Это одна из распространенных причин возникновения задолженности перед ПФУ.

Как проинформировать ПФУ об изменениях

Обратиться можно:

лично, посетив сервисный центр Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг ПФУ, имея электронную цифровую подпись (КЭП).

В любом случае необходимо подать документы, подтверждающие факт трудоустройства или увольнения, а также заполнить соответствующее заявление. Если уведомление не будет подано в течение 10 дней, а пенсионер продолжит получать повышенные выплаты, Пенсионный фонд может признать эти суммы чрезмерными и потребовать их возврата.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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