У президента считают, что россия усилит обстрелы и сказали, когда это может произойти

Народный депутат, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский прогнозирует, что российская сторона может более массово атаковать Украину ракетами. По его мнению, это произойдет в канун годовщины российского вторжения.

В интервью Укринформу нардеп сказал, что с 22 по 24 февраля есть большая вероятность обострения военной ситуации. Он считает, что кроме ракет россияне продолжат атаковать иранскими "Шахедами".

Читайте также: "Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия" - генсек НАТО

"Мы сейчас видим, что российские войска используют ложные цели – воздушные шары с отражателями, имитирующими пролет беспилотных летательных аппаратов или крылатых ракет, – для проверки нашей системы противовоздушной обороны. Поскольку они начали активно применять их на протяжении последних дней, я считаю, что таким образом идет подготовка к массированной атаке. Россия будет стараться максимально применить такие средства поражения, которые были бы ощутимы для Украины", – сказал он.

Вениславский прогнозирует, что оккупанты во время атак могут задействовать ракеты и Shahed, а также применить авиаудары.

"Я думаю, что 22, 23 и 24 февраля следует ожидать воздушных атак с применением ракет и БПЛА. Возможно, на линии фронта будет обострение, вызванное применением врагом авиации", – добавил депутат.

Ранее в ГУР спрогнозировали, может ли Россия начать новое вторжение в Украину.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, россияне не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!